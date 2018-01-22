政府“关门”两党“甩锅” 自由女神“躺枪”

美国联邦政府20日进入“关门”第一天，堪称美国最有代表性的象征物自由女神像停止对游人开放。

【自由女神闭门谢客】

美国国家公园管理局说，经费不到位是自由女神像以及附近另一处著名景点埃利斯岛关闭的原因。

在美读书的阿根廷学生安帕罗·门德斯和一个朋友上周买了票，乘兴而来，却吃了闭门羹，非常失望，只能远眺。“我们来美国看自由女神像，但是凑近看与从这里看不一样，”门德斯的朋友告诉路透社记者。

当他们得知自由女神像停止开放的原因是美国政府“关门”时，门德斯说：“我们不会再来了。”

退休医学教授斯蒂芬·奥马利和妻子从佛罗里达州来纽约旅游。他们提前数月就买了票，打算参观自由女神像和埃利斯岛。奥马利认为，政府“关门”，民主党和共和党议员都应承担责任，而“共和党人责任更大，因为（参议院）现在由他们把持着”。

埃利斯岛曾是移民进入美国门户，他们仰望着自由女神像踏上美国国土。而这次美国政府再度“关门”的主要原因，正与移民相关。民主和共和两党就移民政策扯皮，导致联邦政府临时拨款法案在参议院搁浅。

纽约州州长、民主党人安德鲁·科莫20日说，作为“美国的象征”，自由女神像遭关闭，正反映出共和党人“要把我们的移民踢出去”。

科莫表示，他正寻求动用纽约州资金，帮助自由女神像重新开放。

【国家公园仍然开放】

尽管自由女神像暂时关闭，不少国家公园和纪念物仍然开放。美联社报道，游客仍可游览黄石国家公园、落基山国家公园、约塞米蒂（又译优胜美地）国家公园。

美国内政部长瑞安·津克20日在推特上写道，不是全部国家公园都完全开放，但将尽可能在确保安全的情况下保持开放。

在黄石公园，游客中心、公共厕所及其他由国家公园管理局管理的设施关闭，私人经营的住宿、旅游服务设施和商店继续营业。一些私营业者说，他们将出钱，替政府垫付公园道路除雪清扫费用，至少将持续一周。

史密森学会说，旗下博物馆以及位于华盛顿的国家动物园20日和21日继续开放。但是，如果拨款法案仍不能通过，这些设施从22日起关闭。

游客20日仍可在华盛顿参观林肯纪念堂，而位于费城的美国国家独立历史公园多处景点关闭，包括著名的自由钟和独立厅。

【两党相互“甩锅”】

这是2013年以来美国联邦政府再次“关门”。相比尽快弥合分歧以使公共服务恢复正常，民主和共和两党看似更急于推卸责任。

共和党和民主党分别把这次政府停摆称为“舒默关门”和“特朗普关门”，矛头指向参议院民主党领袖查克·舒默和总统唐纳德·特朗普。

“跟特朗普总统谈判就如同跟果冻谈判，几乎不可能谈成。”舒默以这种弹性十足的食品作比，指认特朗普在谈判中出尔反尔，让人捉摸不定。

白宫行政管理和预算局局长马克·肖特则把民主党称作“无理取闹的两岁小孩”。

矛盾焦点在于，民主党方面要求在临时拨款法案中加入保护青少年非法移民的内容，而共和党方面拒绝把这个议题“捆绑打包”。在参议院搁浅的临时拨款法案中，共和党要求数额足够维持政府运转3周，而民主党方面坚持更短时间，以迫使共和党就移民议题妥协。

白宫预算事务主管米克·马尔瓦尼称，民主党人在特朗普执政一周年之际迫使政府“关门”，是蓄意让他难堪。“他们被（特朗普）踢了一年屁股……在他执政一周年时，政府关门，他们如愿以偿。”马尔瓦尼说。

特朗普稍早也在推特上写道：“这是我当总统一周年，民主党人想送我一份大礼。”

20日，参议院和众议院少见地在周末开会，却没有谈出结果，而是相互指责。两院21日将继续开会。

参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔说，参议院将于美国东部时间22日凌晨再次就临时拨款法案表决。麦康奈尔把“关门”责任推给舒默，在推特上写道，美国人民“不能理解，为什么这名民主党领袖认为整个政府必须关门，除非他在非法移民议题上获胜”。

白宫发言人莎拉·桑德斯表示，政府获得拨款重新“开张”前，特朗普不会与民主党谈判移民议题。

美联社评述，今年国会将举行中期选举，两党议员互不相让，都竭力向选民显示自己正“积极工作”。

前共和党籍众议员尼克·拉霍尔告诫双方，一味注重政治利益只会两败俱伤。“显然，民主党和共和党人都在讨好各自选民。但这样没有赢家，只会助长美国人民（对两党争斗）的厌恶情绪。”（惠晓霜）（新华社专特稿）

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