受老龄化问题困扰　韩国宣布5年内裁军12万

韩国国防部19日宣布，打算到2022年将现役军队兵力从62万人裁减至50万人。文在寅政府正在积极推动军队改革，而缩减军队规模、增强战斗力是主要改革目标。

韩联社援引韩国国防部的方案报道，韩国现役兵力中，陆军兵力为48.3万。韩国国防部打算在今后5年内裁军12万人，使得总兵力精简至50万人。

按照军方设想，今后将雇用更多平民人员从事非战斗任务；而让士兵更多专注于野战任务。韩国国防部在递交给总理李洛渊的一份报告里说，军方还打算把义务兵役制服役期限从现行的21个月缩短至18个月。

韩国国防部眼下正在起草一份军队改革总规划，力争今年4月出炉。

不少人注意到，本世纪初至今，韩国人口出生率一直低于1.5%，老龄化问题日益严峻。韩国国防部一名官员2016年接受采访时透露，当年韩国有大约35万名20岁男子，预计到2020年减少至25万，这将给征兵带来巨大挑战，因此军方打算最迟要在2022年落实裁军措施。

另外，韩国国防部计划从2018年开始逐渐减少将军编制人数，减幅可能达到70至80人。现阶段，韩国军队拥有大约430名将军。

文在寅2017年5月出任总统后，承诺精简军方高层。他次月提名前任海军参谋总长宋永武出任国防部长官，不少人评价称这一防长提名反映了文在寅推动军队改革的决心。

宋永武是国防战略和安保方面的专家，历任联合参谋本部人事军需本部长、战略企划本部长、海军参谋总长以及建阳大学军事学科教授，了解韩国军队架构。这是过去13年来，首次有海军军官出任韩国防长。

此前，李明博政府曾于2011年提出设想，希望到2020年把将军数量减少60人。朴槿惠执政时期，这一目标被修改为40人。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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