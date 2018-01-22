法“厨神”逝世 马克龙：全法厨师在厨房哭泣

法国著名厨师保罗·博屈兹20日逝世，享年91岁。博屈兹生前推动法餐“新式烹调”变革，堪称法国“厨神”，被法新社称为法国最伟大的厨师之一。

博屈兹生前与帕金森病抗争多年，逝世于里昂郊外家中，也是他所经营餐厅L'Auberge de Collognes所在。这家餐厅自1965年以来每年获评米其林美食指南三星推荐，博屈兹本人则在1989年被米其林竞争对手、高勒米罗美食指南封为“世纪厨师”。

博屈兹出生于烹饪世家，祖上自1765年开始当厨师。他16岁开始学习厨艺，在20世纪70年代名声大振。他在1969年受邀为协和飞机首航准备餐食，推出食材新鲜、摆盘清爽的菜品。对于倚重厚重酱汁的传统法餐而言，博屈兹这种讲求创新、注重健康的烹饪方法堪称革命，被高勒米罗美食指南称为“新式烹调”。

博屈兹不仅是一个会做饭的厨师，还是一名成功的生意人，推出以自己名字命名的产品、在世界各地开餐厅、办学校，一项世界顶级厨艺比赛也以他的名字命名。生活中的博屈兹是一名享乐主义者，毫不讳言自己对美食、美酒和美女的喜好。

博屈兹去世后，法国和世界各国名厨纷纷悼念。法国总统埃马纽埃尔·马克龙也对他的去世表示惋惜，称他是“法式烹饪的化身”，是“改造法式烹饪神话般的人物”，因为他的去世，“全法国的厨师在厨房哭泣”。（袁原）【新华社微特稿】

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