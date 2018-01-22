6名乌克兰公民在阿富汗首都酒店遭袭事件中遇难

新华社基辅１月２１日电（记者陈俊锋 钟忠）乌克兰外交部长克利姆金２１日晚说，６名乌克兰公民在阿富汗首都喀布尔洲际酒店遭袭击事件中不幸遇难。

克利姆金在社交媒体推特上说，有６名乌克兰公民在袭击中遇难。目前，乌外交人员已抵达喀布尔，正与阿富汗相关部门合作弄清这起袭击事件的细节。

此前乌克兰外交部网站通报说，至少一名乌克兰公民在喀布尔遇难，该公民就职于当地的一家航空公司。而根据乌外交部最新通报，遇难的６名乌公民是乌克兰航空公司的工作人员。

乌克兰总统波罗申科２１日晚在其“脸书”账号上表示，他对喀布尔洲际酒店遭恐怖袭击并造成乌航空公司工作人员遇难感到震惊。他对遇难者表示哀悼并向遇难者家属表示慰问。

２０日晚９时许，４名袭击者身穿炸弹背心冲入喀布尔洲际酒店实施袭击。在经历１０多个小时的交火对峙后，阿富汗安全部队平息了这一袭击事件。袭击导致包括４名袭击者在内的２２人死亡，其中包括１４名外国公民。阿富汗塔利班宣称制造了这次袭击。

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