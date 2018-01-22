日本2018年度例行国会 安倍将把与中国合作写入施政方针

【环球时报驻日本特约记者 孙秀萍】今天是日本本年度例行国会的第一天，首相安倍晋三将发布2018年施政方针演说。根据日媒21日提前披露的内容，安倍将把与中国合作，共同建设和改善亚洲的基础设施写入施政方针。

日本NHK电视台报道称，在施政方针中，安倍除了将涉及克服少子高龄化等日本国内问题之外，还将推出新的外交安保方针，即通过与中国合作，满足亚洲基础设施建设的需要。围绕外交、安保政策，日本将本着航行自由和保证法律支配的基础上，坚持推进“自由开放的印度-太平洋战略”，并按照这个方向和中国共同协力。

此前，安倍不止一次表示，愿意与中国在“一带一路”上进行合作。这被日媒视作安倍政府谋求改善对华关系的突破口。《日本经济新闻》说，安倍将在施政方针演说中表明，会根据中国“一带一路”倡议的每个项目进行是否合作的判断，并以此表明对改善日中关系的积极姿态，以迎接2018年日中和平友好条约缔结40周年。

除此之外，日本时事通讯社称，在这次例行国会上，安倍究竟能把修改宪法推进到怎样的程度也是一个重要看点。报道说，这次国会从22日开始，将持续150天。作为执政党的自民党把在本届国会内提出修宪动议纳入议程，力争在3月自民党大会前，向国会提交自民党的修宪方案。修宪讨论不仅关系到宪法是否修改，也将对安倍竞选自民党总裁造成影响。今年9月，自民党将进行总裁换届选举。如果安倍继续当选总裁，那么他继续担任日本首相则无悬念。如果他落选，意味着日本首相将换人。

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