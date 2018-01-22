“自愿性行为”App让英国人担忧 专家：让年轻人承担犯罪风险

【环球时报驻英国特约记者 孙微】许多性骚扰或强奸案的争议点在于双方是否“自愿发生性关系”。网上最近诞生一类专门针对此类纠纷的手机App，声称可以使双方“留下证据”，证明性行为完全出于自愿，从而避免日后产生官司。但英国法律专家却严肃警告称，这类号称可证明“同意发生性行为”的App十分“危险”，只会令“幼稚”的年轻人承担犯罪风险。

据英国《每日电讯报》20日报道，最近网上出现一系列旨在证实性行为已获得双方同意的App。一款由荷兰公司开发的最新App“合法韵事”宣传称，用户只需轻点“同意”，即可证明系双方自愿发生关系，并形成具有法律约束力的文件，从而避免日后产生纠纷。但刑法专家却警告称，这类“协议”不具法律约束力，无法作为法庭证据。

刑事律师瑞秋·亚当森表示，“合法韵事”的所谓宣传完全是错的，只会给无知的年轻男女一种虚假的安全感。“他们试图借此使自己在面临性侵指控时有辩护理由，即别人同意了。但这里没考虑的因素是，某人可能在App上表示同意，但这不代表他们必须接受发生关系。” 亚当森说道。

亚当森指出，这类软件存在的漏洞还有很多。比如，一个人可以随时反悔，而在任何阶段违反他人意愿都属于性犯罪。同时，人们也很难证明到底是谁在App上选择“同意”，有可能操作软件的并非涉事本人。亚当森称，这类软件把复杂的法律情境错误地简化为简单的点击，这对年轻人来说才是“真正的危险”。

在该App官网，被问及最多的问题是软件中的“同意”是否具有法律效力。而网站公布的解释称，该App生成的是具有法律约束力的实时约定。开发商表示，App的作用是设置规则和边界而不是破坏规则，该约定在法庭上的具体效力由用户所在国法律决定。

英国白金汉大学副校长安东尼·谢尔顿表示，使用此类软件将使学生面临风险，而这既来自道德层面又来自法律层面。谢尔顿表示，把性关系变成商品对于个人来说毫无益处，而对于开发商，这虽能赚钱但最终只能为别人带来痛苦。谢尔顿还指出，在法律层面，这类操作总有多种解释方式，很容易使受害者处于不利位置。

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