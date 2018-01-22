忍无可忍！巴黎地铁被毒贩和瘾君子“占领” 司机发起大罢工

【环球时报驻法国特约记者 潘亮】毒贩和瘾君子侵占巴黎地铁并对驾驶安全构成威胁？这并非危言耸听。据法国《世界报》20日报道，面对已经“无法忍受”的毒流侵蚀地铁现象，巴黎大众运输公司工会已发起罢工号召，以此向政府拉响地铁安全最高级别警报!

法国电视二台称，在地铁站台上拿出家伙准备吸毒的3名瘾君子刚被警察劝说离开，数分钟后就又回到原地重新开始。这已成为巴黎地铁12号线及4号线多个站内每天上演的“日常节目”。瘾君子服用的毒品为霹雳可卡因，可静脉注射或直接吸食。有乘客表示，如今在地铁站里，已经没有一天可以避免与瘾君子或者毒贩打照面，有时会由于“太没有安全感而打的回家”。还有乘客甚至曾被吸毒者要求“借个火”或者施舍一点儿毒资。

地铁司机沙普兰指出，一些吸毒者在遭到乘客拒绝或毒瘾发作时会变得十分暴力，辱骂甚至动手殴打他人。司机尤迪特对《20分钟报》称，吸毒者因各种纠纷在地铁站内斗殴甚至失去理智穿越铁轨等行为让司机每天精神紧张，紧急刹车和拉电断电已成为家常便饭。为避免事故，司机只得选择在一些车站过站不停。

在忍无可忍的司机发起罢工后，大众运输公司发言人表示可通过地铁站内4000个摄像头及1000名安保人员“控制事态”，不过他也承认“两条线路存在因毒品交易和服用而日渐凸显的安全问题”。该公司还对《世界报》表示，为遏制“地下毒流”扩张，已于2017年底与巴黎警察局签署特别合作协议。后者将在维持乘车安全之外，劝服并引导瘾君子去政府监管的安全机构戒毒。统计数据显示，去年巴黎共有283名地铁毒贩和406名吸毒者遭到警察传唤，同时地铁12号线共有15名司机遭到吸毒者用拳头或注射器袭击。巴黎大众运输公司工会代表卡里认为，巴黎地铁毒流泛滥始于20年前。当时议员为“面子光鲜”而动用力量成功使毒流消失在巴黎马路上，但这一做法并没从根本上解决问题，而仅是将问题转移到了地下。

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