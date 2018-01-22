舌尖上的“Made in China”惊艳全球

最近一段时间，韩国人被中国产泡菜“包围”了，意大利番茄酱的“中国身份”被揭秘了，西方人最爱吃的有“贵族食品”、“黑色黄金”之称的鱼子酱如今也可以中国制造舌尖上的“Made in China”惊艳全球了。

“Made in China”在世界饮食市场的频频刷屏，令一些国家惊叹不已又充满好奇……

2018年1月17日，据韩联社报道，一向以泡菜自豪的韩国，去年竟然成为泡菜贸易中赤字的一方。而中国生产的泡菜因物美价廉，大举进入韩国市场，摆上了韩国人的餐桌。

韩国辛奇公司CEO洪金宽表示，韩国泡菜的传统家庭作坊氛围在现代社会已越来越难见到，人们早已习惯购买包装好的成品泡菜。一位泡菜师傅认为，如果不加以保护的话，韩国泡菜文化传统存在着失传的可能，这并非耸人听闻。韩媒惊呼韩国作为“泡菜宗主国”太丢脸了。

2018年1月15日，澳大利亚网球公开赛（简称澳网）在墨尔本拉开序幕，却因售卖中国生产的瓶装矿泉水，遭到了一些澳媒和网民的炮轰，甚至被贴上了“不爱国”的标签。一些澳大利亚网友觉得自己国家也不缺饮用水，为什么要从中国进口？简直是个“笑话”。也有澳网友称，从中国进口是正常的贸易往来，怎么就不可以？

2018年1月7日，据德国之声电台网站报道，享誉世界的意大利番茄酱事实上并非来自意大利生产的西红柿，大多数是用中国生产的西红柿制造的，揭秘了意大利番茄酱的“身世之谜”。因为按照现行规定，食材在欧洲进行加工处理后，就不需标明原材料的来源国。奥地利电视台记者还拍摄了一部《来自中国的意大利番茄酱》纪录片，报道了中国产的西红柿都经历了哪些海外之旅，从而走向世界的。

2017年12月20日，据美国《时代》周刊网站报道，如今世界35%的鱼子酱都来自中国，而且这些鱼子酱不是便宜的替代品。中国浙江一家企业成功突围，使原来多出产于伊朗、俄罗斯等国的西方传统高级食材鱼子酱的主要来源地悄悄向中国转移，并打上了中国制造的标签，获得了国际市场的认可。“中国鱼子酱”不仅登上德国汉莎航空头等舱，还亮相奥斯卡晚宴、出现在G20杭州峰会欢迎晚宴上。

国外一些舆论表明：人们对“中国制造”的当地传统食品情感复杂。他们一面享受着中国饮食带来的便利生活，一面又担心被中国制造“侵占”；一面惊讶于中国饮食在制作工艺、品质上的提升，一面又用刻板印象进行否定。

其实，自古以来，美食就是国际文化交流中的使者。西食东渐、东食西传早已是中外饮食文化中的一道亮丽风景。正如韩国餐桌上出现中国泡菜一样，美式汉堡、俄罗斯大列巴、法国葡萄酒、意大利面和披萨等西式餐饮，也同样出现在了中国的餐桌上。

同时，食品贸易历来是国际贸易中的一个重要组成部分。它不仅带动了各国的进出口贸易，也为各国带来了切实的经济收益。

在互联网构建的“全球便利店”里，中国制造为“地球村”提供了中国式便利，也欢迎其他国家为世界民众提供更好的生活，更多元的选择。

（文字综合新华网、国际在线、环球时报、参考消息等）

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