朝鲜艺术演出考察团抵韩进行踩点

1月21日，朝鲜三池渊管弦乐团团长玄松月（右）到达位于朝韩边境的韩国京畿道坡州市京义线韩朝出入境事务所。新华社发（韩国统一部提供）

朝鲜三池渊管弦乐团团长玄松月率领的朝方艺术演出考察团２１日经陆路抵达韩国江原道江陵市，对平昌冬奥会之际朝鲜艺术团访韩演出进行提前踩点。

据当地媒体报道，朝方考察团一行７人当天上午经由京义线陆路抵达韩国境内后，乘坐韩方列车从首尔站出发前往江陵市进行实地考察。考察团在江陵访问了黄永祚纪念体育馆和江陵艺术中心，对演出场地和音响设备进行了检查。

根据日程安排，考察团２２日还将在首尔对当地演出场地和设施进行考察。

本月９日，韩国和朝鲜在板门店举行高级别会谈后发表共同声明，就朝方参加平昌冬奥会、双方举行军事部门会谈等事项达成一致。双方强调，还将举行各领域会谈，通过对话协商解决问题。

１５日，朝韩双方代表在板门店朝方一侧的统一阁举行实务接触。双方经协商后确定，朝方将派遣由三池渊管弦乐团１４０余人组成的艺术团访韩，在江陵和首尔进行演出。朝方将尽快派遣考察团进行考察。

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