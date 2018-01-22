伊拉克联邦高院裁定维持法定大选期限

伊拉克联邦最高法院２１日裁定，不可改变宪法规定的议会选举期限。这一裁决，有望终结伊各政治派别围绕是否推迟大选产生的争论。

联邦最高法院发言人阿亚斯·萨姆克当天在一份声明中说，基于议会２１日提交的申请，联邦最高法院依据宪法第５６条作出裁定，认为各方应遵守该条款规定的大选期限。

伊拉克宪法第５６条规定，新一届议会选举应在本届议会到期４５天前举行。本届议会将于７月１日到期，议会选举应于５月１６日前举行。

此前，阿巴迪政府决定５月１２日举行议会选举，这一决定仍需本届议会批准。

目前，伊拉克各政治派别对何时举行大选仍存分歧。主导政府的什叶派政党坚持如期举行大选，而逊尼派政党提出推迟选举，以保证流离失所的平民返乡参选。库尔德政党希望先解决库尔德自治区和中央政府的分歧，因此也支持推迟选举。

１月１７日，伊拉克议会逊尼派党团提出将选举日期推迟６个月，这一提议招致什叶派政党强烈反对。为此，议会分别于１８日、２０日两次举行会议，均未能就是否推迟大选达成一致。

联邦最高法院的裁决支持阿巴迪政府和什叶派政党的立场，但能否解决各方分歧，仍有待观察。

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