约旦希望美国尊重耶路撒冷历史地位

约旦国王阿卜杜拉二世２１日表示，期待美方能够在耶路撒冷地位问题上找到正确方向，尊重耶路撒冷的历史地位，约旦将与美方保持密切合作。

美国副总统彭斯当地时间２０日深夜飞抵约旦首都安曼，并于２１日上午会见了阿卜杜拉二世，双方此后共进午餐。阿卜杜拉二世在餐前的公开讲话中说，耶路撒冷对于穆斯林、基督教徒和犹太人具有同等重要的意义。他表示，约旦坚持１９６７年第三次中东战争之前的巴以边界，以及建立一个独立的以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。

阿卜杜拉二世说，这一年来他已多次向美方表明，承认耶路撒冷为以色列首都这一做法令他感到忧虑，希望美方能够认识到，尊重耶路撒冷的历史地位对于稳定中东局势、打击极端主义十分必要，寻求巴以和平应建立在尊重联合国相关决议和阿拉伯和平倡议的基础上。他同时表示，希望彭斯此访可以重建国际社会对于美国在巴以问题上的信任和信心。

彭斯说，美国承诺尊重约旦在耶路撒冷老城穆斯林“尊贵禁地”（以色列称圣殿山）的管辖权，且耶路撒冷的主权和最终地位需要巴以双方协商解决，美国对此不持立场。他表示，如果巴以双方就“两国方案”达成一致，美方愿意参与重启和平进程。

彭斯同时对约旦在巴以和平进程中一直扮演的角色表示赞赏，并期待在未来的巴以和谈中约旦继续发挥直接的核心调解作用。

彭斯本次中东之行原定于去年１２月，但因美国总统特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都而延期。彭斯是此后首位出访中东地区的美国高层官员。

特朗普去年１２月初宣布承认耶路撒冷为以色列首都，并将启动美驻以使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷的进程。国际社会对此普遍表示反对。

耶路撒冷问题是阻碍巴以和平进程的症结之一。以色列１９６７年占领东耶路撒冷后，单方面宣称整个耶路撒冷是其“永久且不可分割的首都”，而巴方则要求建立一个以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。国际社会普遍不承认以色列对整个耶路撒冷拥有主权，很多和以色列有外交关系的国家把使馆设在特拉维夫而非耶路撒冷。

“尊贵禁地”是犹太教和伊斯兰教圣地，长期以来一直是巴以冲突的焦点。以色列在１９６７年第三次中东战争中从约旦手中夺取耶路撒冷老城的控制权。根据约以两国１９９４年签署的和平条约，“尊贵禁地”的管辖权归约方所有，治安权归以方所有。（记者 林晓蔚）

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