中国经济让世界看好（国际论道）

图为位于山东潍坊的雷沃重工阿波斯拖拉机总装车间的生产线。党的十九大召开，明确以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率。

新华社记者 郭绪雷摄

1月18日，中国国家统计局公布2017年中国经济成绩单，全年国内生产总值首次突破80万亿元大关。按可比价格计算，比去年增长6.9%。这是中国经济持续6年放缓后的首次提速。中国经济何以能够取得如此骄人成绩，2018年中国又将给世界带来什么，海外媒体高度关注。

“年度表现最好的主要经济体”

中国经济增速放缓？一段时间以来，许多外国分析人士曾多次预测中国经济可能出现“硬着陆”。这甚至引发了国际媒体关于中国“大减速”的耸人听闻的报道。不过，近来一系列重磅经济数据的出炉成为对这种“崩溃论”的最好回应。

据新加坡《海峡时报》网站文章报道，2017年中国经济增速为6.9%，高于前一年的6.7%。这使中国重新成为世界上年度表现最好的主要经济体，尤其是与菲律宾、印度、马来西亚等其他快速增长的新兴经济体相比较而言。

文章指出，中国经济自2012年以来实际上创造了7.3%的平均增速。因此，“经济减速”的概念是用词不当。任何超过7%的增速在地区和全球都仍是一个非常不错的成绩。中国的增速只有放到它自己的历史增长背景下才能说是“放缓”。

报道称，在目前中国庞大的GDP基数已接近12万亿美元的情况下，7%的增速意味着它在一年之内所增加的GDP相当于印度GDP总量的1/3或印尼GDP总量的近90%。毫不奇怪，即便当前经济增速放缓，中国经济增长的庞大规模也继续在需求和供给两个方面产生了巨大的地区和全球影响。

另一项数据也展示了中国经济的优异表现。新加坡《联合早报》网站报道称，中国商务部11日指出，2018年中国的实体零售回暖趋势将增强。去年零售业回稳向好态势基本形成，2700家零售企业销售额增4.6%，增速较上年同期加快3%，是近五年来首次全面回暖。日本瑞穗银行的数据显示，2018年中国的零售额可能达到5.8万亿美元，有望与美国持平甚至赶超。《华盛顿邮报》的报道称，这是中国成为另外一个经济超级大国的标志，中国庞大的国内市场将会吸引更多的企业满足中国消费者的需求。

此外，彭博社的数据指出，以美元计价，中国已经连续半年进口的增长超过出口。彭博社文章感叹道，“中国的出口依然坚挺，而进口的快速增长显示了中国经济实力的增强”。

“中国市场更值得全世界期许”

中国经济能取得如此骄人成绩的秘密何在？新加坡《海峡时报》网站文章指出，这在一定程度上是因为中国是一个庞大而多样化的国家，它的国内发展能够支撑需求，为增长提供大得多的空间

彭博社近日发表了一篇文章，标题为《中国消费者如今已经统治了世界》。文章认为，中国的经济增长模式已经从过去的“世界工厂”变成“全球超市”，现在中国人是以自己的购买力，继续撑起全球经济，成为全球经济的顶梁柱。数据显示，中国的消费者终端消费占GDP的比重达63.4%。家庭消费出现迅猛增长，增至4.5万亿美元。零售销售以年均10%的增长率稳步上升。2017年“双11”购物节的销售额达到250亿美元，几乎是美国“黑色星期五”网络购物狂欢节销售额的两倍，令人印象深刻。

俄罗斯《专家》周刊网站报道也指出，美国一直抱怨着对华贸易中存在的庞大赤字，这很容易令人觉得中国对其他国家也是如此，卖得多，买得少。殊不知情况远非如此。中国其实与40多个国家的贸易其实是处于逆差状态。报道称，中国更像一台恨不得将全球商品纳入囊中的庞大吸尘器。如今的中国已不再是以往那个劳动力最廉价的国家，中国正处于朝发达国家转型的进程当中，直逼美国。从某些角度来说，中国的市场更值得全世界期许，这大概才算是最重要的新闻。

此外，创新成为中国经济快速发展的重要推动力之一。由世界知识产权组织等发布的《2017年全球创新指数报告》显示，中国位列世界最具创新力经济体第22位，较前一年又上升了3位，再次成为中等收入经济体的领头羊。

美国彭博社1月10日报道称，在过去不到10年间，中国企业在美国获得的专利数量翻了10倍。作为世界第二大经济体，中国一直在努力转型，希望从硅谷的工厂变成研究基地。

中国创新能力的增强，一方面给其他新兴经济体和发展中国家提供了更多的国际分工机会和发展空间；另一方面也驱动了全球产业链的升级，为世界经济的发展注入活力。

“2018年全球经济增长的强心针”

“我们认为，中国的经济模式正在向增长更缓慢但更可持续的模式过渡，其仍将拥有巨大的投资潜力。如果说有什么不同的话，那就是我们现在对2018年和以后的中国经济更加乐观了。”美国消费者新闻与商业频道引用奥本海默基金首席投资官的话说。

对2018年的中国经济充满信心，这已经成为普遍共识，西班牙《ABC》报日前发表了《全球经济已经摆脱悲观情绪》一文，称国际货币基金组织预测，2018年全球经济增长将回到2007至2008年经济危机爆发之前的水平，而中国经济的增长将可以带动亚洲和全球新兴国家经济的增长，是2018年全球经济增长的强心针。

世行也在最新一期《全球经济展望》中预计，2017年至2020年，东亚和太平洋地区有望继续成为全球经济增长的一个主要动力源，其中中国经济贡献率将高达30%。

美国经济学家史蒂芬·罗奇一语中的，即便中国经济增速略有放缓，中国仍然是世界经济增长的主要引擎；如果没有中国强劲的增长动力支撑，世界经济将陷入严重困境。

更重要的是，中国为很多国家提供了另一种选择。美国学者哈伊里·图尔克说，世界正见证西方自由主义经济秩序的失败，现在很多国家看向东方，中国已有一整套方案，致力于促进各方的发展与进步。

秘鲁《商报》1月14日刊登美国欧亚集团总裁伊恩·布雷默的文章称，中国已经巩固了足以重新定义外部环境的实力。2018年起，全球企业环境必须进一步适应中国带动下的新规则和新标准，这不仅是指在中国境内，还指在其他那些中国企业存在不断增加、中国政府影响力不断扩大的国家。文章表示，无论如何，2018年的世界仍将悬而未决，继续对中国模式和西方模式进行比较。对很多国家来说，中国模式提供了一种可靠的选择。

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