困境中，他们在探寻希望（记者观察）

2018年1月8日，在叙利亚首都大马士革市郊的东古塔地区，遭空袭地点升起浓烟。叙政府军4日起在大马士革市郊的东古塔地区发起军事行动，以打破反对派武装对一处重要军事基地的封锁。

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2018年1月6日，在叙利亚阿扎兹，无家可归的人们在临时营地附近购买甜牛奶布丁。

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2017年12月23日，在叙利亚拉卡省西南的迪卜斯阿夫南村，一个孩子坐在破损的房屋前。

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叙利亚的动荡局势转眼已近7年，持续不断的战火让这个国家的人民流离失所，经济满目疮痍，政治举步维艰。沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。近来叙利亚局势出现积极变化，但完全实现和平与稳定尚需时日。叙利亚人民相信，积极探寻未来与希望，光明终会到来

边境线上眺望回家的路

“我现在还不敢回去，但这里离家乡更近一些，如果哪一天有好消息传来，我就可以尽快启程回家。”14岁的叙利亚少女鲁吉娜对本报记者说：“你看，沿着这条路，就可以到大马士革，然后再去往我的家乡。”

鲁吉娜所说的路，是从黎巴嫩东部边境口岸向东延伸通往叙利亚首都的山间公路。自2011年叙利亚国内局势发生动荡以来，大批叙利亚人背井离乡，踏上了前途未卜的难民之路。2012年下半年，鲁吉娜随母亲从叙利亚北部城市阿勒颇市郊一路向西逃离，通过黎巴嫩东部阿尔萨勒地区的一处难民登记点，进入了黎巴嫩。难民队伍大多选择继续前行，一部分去黎巴嫩政府在东南部贝卡谷地设置的难民营，一部分则冒险踏上了更遥远的旅途——前往欧洲。与大多数叙利亚难民的选择不同，鲁吉娜母女俩留在了边境地区。鲁吉娜说，之所以选择这么做，就是为了在未来某一天，能够以最快的速度回家。“在这里，我每天都可以眺望家的方向，心里总会觉得一切都有希望！”

边境地区的生活条件比较艰苦，选择停留此处的难民，不得不寻找各种活计来维持生活开销。鲁吉娜年纪不大，但生活的磨练早已使她练就了一身本领。每天一早，她就来到边境口岸的停车场，为来往的车辆提供清洗服务，同时还售卖一些过往司机和旅客可能用得到的小物件，比如自来水笔、纸巾和口香糖等。做这样工作的以男孩子居多，但鲁吉娜做起来也十分利落，丝毫没有生涩和羞怯。家乡的战火和难民的经历，早已让这个女孩子变得成熟、冷静，而对美好生活的期盼，以及对重返家乡的渴望，支撑着她每天努力工作、静静等待。

“最近我跟留在阿勒颇的邻居通了电话，他们建议我再等等看，以免局势出现反复。另外，他们还告诉我，一些恐怖组织还在不时地策划和实施袭击，实在让人难以安心。”鲁吉娜的母亲一边帮女儿收拾着小摊上的杂货，一边指着山间公路延伸向东的方向说，“不过无论如何，毕竟那边才是家乡。如果条件允许，我们一定会回去，重建自己的城市，过上属于自己的生活。”

老城在废墟中期待新生

2017年12月21日，阿勒颇在微微细雨中迎来了解放一周年的纪念日。在军乐队的伴奏下，军队官兵、经商人士、普通市民等数千人来到市中心的萨阿杜拉贾比里广场怀念逝者、祈愿和平。叙利亚总统巴沙尔当天发表讲话，向民众和军人表示祝贺，并高度评价了他们在反恐战争中英勇无畏的果敢精神。

阿勒颇曾是叙利亚第一大城市和经济中心。自2011年以来安全形势急转直下。2012年，随着军事冲突不断扩大，政府军和反政府武装在阿勒颇展开激烈争夺。由于阿勒颇具有经济、工业、文化重镇以及战略要地的多重身份，这里的战事异常胶着和激烈，城内设施遭到严重破坏，大量难民逃离家园。直到2016年12月，在俄罗斯空军的大力配合下，叙政府军经过多番拉锯战，终于收复这座城市。

许多过去在阿勒颇传统手工艺品市场经商和谋生的人们，开始筹划着把生意恢复起来。古朴的街道上，个别商贩已经试着整理出合适的空间，摆摊设点，出售富有当地特色的手工地毯、月桂肥皂等。商店和客栈大多在战争中损毁严重，偶尔也有两三间在阴雨天中亮起了昏黄的灯光，隐约可以看到店内有人在收拾。

47岁的拜萨姆是这里一家客栈的老板。他说，战前这里曾有约4000多家商店和40多所客栈。战争将这一切都摧毁了。很多亲戚朋友都逃离了这里，但他选择了留下，因为实在舍不得自己多年经营的心血毁于一旦。残酷的现实还是给了他狠狠一击，包括他的客栈在内的很多建筑，都在炮火中严重损毁，有的甚至变成了一片焦土和瓦砾。他说，看到这一切被毁坏的时候，自己一度陷入了崩溃，但生活总是要继续，他必须打起精神来面对。

“离开的亲戚和朋友，有些还能用手机联系得上，有些则已久无音信。”拜萨姆说，逃离在外的亲戚和朋友，听到阿勒颇解放后的各种消息，大都表示了欣慰，但对于是否回到这里，很多人都表现出了犹豫和沉默。望着周围大片的废墟和瓦砾，拜萨姆叹了口气，端起了小炉子上刚刚热好的红茶，抿了一小口茶水，陷入了沉思。

炮声中依旧的市井生活

在首都大马士革，街头店铺里的面粉、大饼等主食价格较为稳定，500叙利亚镑（约合1美元）能买到的大饼，勉强够两三口人一天的主食，50叙镑一个的鸡蛋是日常佐餐佳品和重要营养来源。在沙姆中心等大型商场，每千克牛肉的价格，根据部位不同，在4000至6000叙镑左右；羊肉价格在4700至6800叙镑左右，小番茄每千克的价格约在1000叙镑。

相比于大型商场，街边私人经营的蔬菜水果店里价格要便宜10%—15%，也是更多普通民众消费的首选。36岁的艾哈迈德在阿勒哈贾明街经营着一家这样的蔬菜店，他对本报记者说：“比起一年前，蔬菜、水果和肉类的价格已经有明显回落。现在的价格波动，大多是受季节和供货渠道的影响比较多，但波动幅度已经不像从前那么剧烈了。”

就在此时，大马士革市区东边接连传来四五声闷响，由远及近的声浪震得蔬菜店的窗户发出了一阵轻微的共鸣。艾哈迈德一边整理着刚到的新鲜蔬菜，一边摇摇头说：“应该是东胡塔那边又有人在向市区发射迫击炮弹了。”

一般来说，东胡塔地区武装分子发动的迫击炮袭击大多发生在夜间。不过，进入2018年以后，日间袭击明显多了起来。有当地分析人士认为，这可能与即将于1月下旬在俄罗斯南部城市索契举行的由俄土伊三国倡议的叙利亚全国对话大会有关。反对派武装分子试图通过袭击向叙利亚政府方面施压，提升自己的话语权。

面对随时可能听到的炮声，艾哈迈德早已从最初的担忧、害怕，变成了习以为常、处变不惊。他笑着说：“生活一直在继续，我改变不了什么大事，所以我只关注蔬菜、水果这些东西。”他介绍说，以面粉为材料的各种主食，如大饼、面包等，在有政府补贴的情况下，价格一直都较为稳定，可以满足普通人的口粮需求。不过，副食方面的差异就比较明显了，对普通收入的家庭来说，若要吃好各种副食，开销压力还是会很大。

正说着，艾哈迈德的儿子——12岁的艾明放学回来了。艾明很懂事，每天放学后都要到蔬菜店给父亲帮忙直到打烊。他一边帮父亲搬蔬菜，一边兴高采烈地聊着巴塞罗那队在西甲联赛中获胜的消息，脸上写满了兴奋与憧憬。说到梦想，艾明毫不犹豫地说：“我要成为梅西那样的球员！”说完，他赶忙抱起角落里的足球，向街道后边的空地跑去。艾哈迈德冲着儿子的背影大声招呼着：“别踢得太晚！记得回来吃饭！”

此时，市区东边又隐隐传来几声闷响，街上的人们依然径直前行。

用歌声温暖破碎的时光

“姑娘你好像一朵娇艳的花，美丽如水的眼睛人人夸。”在大马士革倭马亚中学课外兴趣小组的排练教室里，十几名中学生正在音乐老师梅伊莎的指挥下，练习合唱叙利亚民歌《你呀你呀》。

梅伊莎对本报记者说，这些孩子们都有着很好的音乐素养和天赋，如果不是之前因战争中断了，他们的合唱水平应该比现在还要高出一截儿。“不过，这也没关系。现在培训活动恢复了，我很有信心让他们追上之前的进度，获得更大的进步与提升。”

自2011年局势动荡以来，出于安全考虑，大马士革市内众多中小学的课外兴趣培训活动陆续暂停，一些例行的节日庆祝汇演也全部停摆。2017年下半年，随着政府军在反恐战争中的大面积胜利，叙利亚国内局势整体趋稳，但局部形势仍显严峻。以大马士革为例，几乎每天都会遭到东胡塔武装分子的迫击炮袭击，一些身份不明的武装分子还试图将爆炸物运入市内，以图实施袭击行动。

尽管安全局势尚未完全稳定，但很多中小学生对恢复课外兴趣培训活动充满了期待。倭马亚中学的几位老师率先发起倡议，在尽可能确保安全的情况下，陆续恢复一些课外兴趣培训活动，梅伊莎所负责的合唱组就是其中之一。此外，足球、绘画、俄语等课外培训和强化辅导组也逐步恢复。

在2018年新年期间，倭马亚中学联合了其他5所中小学，以“六校联盟”的形式，组织了别开生面的新年晚会，合唱、独唱、民族舞、配乐诗朗诵等节目精彩纷呈。在曼妙动听的音乐里，观众和演员们找回了失落已久的快乐与感动。许多家长纷纷表示，课外兴趣培训活动重开以来，孩子们脸上的笑容明显比以前多了。

梅伊莎感慨地说，对孩子们而言，课外兴趣培训不仅是技艺的培养和训练，更是帮助他们了解生活的途径。在这里，他们坚持学习，相互鼓励，用动听的歌声温暖着那破碎的时光。

制图：赵益普

《 人民日报 》（ 2018年01月22日 22 版）

(责编：曹昆)