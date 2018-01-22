土耳其发起对叙北部军事行动

土耳其总统埃尔多安1月20日宣布，土耳其军队对叙利亚北部阿夫林地区的军事行动“实际上已经开始”。土耳其总参谋部也随即发表声明，表示此次军事行动属于“合法的自卫行动”。

叙利亚外交部同日发表声明，强烈谴责土耳其对阿夫林地区的军事行动，认为该行为是对叙利亚主权的再次野蛮侵犯，并呼吁国际社会对土方的行为予以抨击和制止。

叙利亚国家电视台的画面显示，土耳其空军出动F—16战机空袭了叙利亚库尔德武装“人民保护部队”的军事观察点和燃料库等目标，同时土地面部队也对土叙边境地区叙利亚一侧发动了榴弹炮攻击。在土军攻势的掩护下，叙利亚反对派武装“叙利亚自由军”也乘装甲车，从土边境一侧进入叙利亚库尔德武装占领的阿夫林地区。

俄罗斯国防部20日发布消息表示，驻扎在阿夫林地区的俄罗斯军队出于安全考虑，已从该地区撤离，设于该地区的冲突各方和解中心行动作战小组已转移到了泰勒里法特冲突降级区的泰勒阿贾尔地区。俄方将密切关注泰勒里法特冲突降级区及周边地区局势，对从冲突地区撤离的当地民众提供帮助。

另据俄外交部新闻司发布的公告，俄罗斯外长拉夫罗夫20日晚与美国国务卿蒂勒森通电话重点讨论了叙利亚北部局势问题。此外，双方还商讨了在联合国框架下，如何进一步推动实施解决叙利亚危机的和平方案。

叙利亚国内政治分析人士阿德南对本报记者表示，美国长期以来在叙土边境地区扶植库尔德武装的做法，早已为此次冲突埋下了祸根，而不久前美国主导的以库尔德武装为主体的“边境安全部队”计划，成为此次冲突的直接导火索。

由美国主导的国际反恐联盟本月14日宣布开始在叙利亚东北部建立“边境安全部队”，总规模约为3万人，其中一半将由叙利亚库尔德武装“人民保护部队”组成。此举遭到叙利亚、土耳其和俄罗斯的强烈反对。

阿德南认为，对于库尔德武装的看法，美土双方历来存在难以弥合的分歧，美方将其视作打击极端组织“伊斯兰国”国际综合力量的一部分，同时也是长期介入叙利亚国内事务的一个“楔子”。美国还可利用库尔德武装的活动，加大土俄两国军队在该地区发生摩擦的可能。

而对于土耳其来说，库尔德武装一直都是心腹大患。叙利亚国内局势动荡以来，在土叙边境地区活跃的“人民保护部队”被土耳其方面视为库尔德工人党在叙利亚境内的分支机构。美方对库尔德武装的扶植，本就已令土耳其方面强烈不满，而“边境安全部队”计划的出台，更有把库尔德武装进一步合法化的趋势，此举将加大土国内库尔德人的分离倾向，这显然触碰到了土耳其方面的底线。

俄罗斯国防部也表示，美国近来在库尔德武装问题上的一系列做法带有挑衅意味，这加剧了叙北部地区的军事冲突，对叙和平进程产生负面影响。分析人士指出，土耳其此番大举发起越境军事行动，令美、俄、土、叙各方都牵涉其中，而伊朗和伊拉克等地区周边国家也会对此保持高度关注。即将于本月底在俄罗斯索契举行的叙利亚全国对话大会上，库尔德问题势必将成为牵扯各方力量展开博弈的又一道难题。

（本报大马士革1月21日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月22日 21 版）

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