美国会两党仍未打破政府“关门”谈判僵局

本报华盛顿1月21日电 （记者张朋辉）美国国会20日复会商讨如何尽早结束联邦政府“关门”风波，但民主、共和两党坚守各自党派立场，不愿率先作出妥协，政府“关门”谈判僵局仍未打破。

参议院多数党（共和党）领袖麦康奈尔当天提议就为期三周的政府拨款法案投票，为联邦政府提供运营资金至2月8日，但遭到民主党参议员的反对。

麦康奈尔表示，如果民主党21日继续反对这一提议，按照参议院的议事规则，他将可以要求参议院最早于22日凌晨1时对三周的政府拨款法案进行投票。这一方案也得到白宫和众议院共和党高层的支持。

由于参议院19日晚未能通过一项联邦政府临时拨款法案，联邦政府非核心部门从20日零时开始被迫暂时关闭。这是自2013年10月以来美国联邦政府再次出现“关门”风波。

《 人民日报 》（ 2018年01月22日 21 版）

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