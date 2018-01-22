恐袭频发，阿富汗安全局势再亮红灯（国际视点）

1月21日，在阿富汗首都喀布尔，安全人员在发生袭击事件的喀布尔洲际酒店附近警戒。

新华社发

最近两个月以来，藏匿在阿富汗东部楠格哈尔省的极端组织“伊斯兰国”时常与塔利班武装爆发冲突，当地至少1万户家庭被迫逃离。图为逃离冲突的当地居民。

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1月20日，阿富汗首都喀布尔洲际酒店遭武装分子袭击，截至目前已造成不包括袭击者在内的至少11人死亡、20人受伤。最近一个月以来，塔利班势力和极端组织“伊斯兰国”等各类武装组织连续在喀布尔制造多起袭击事件，造成逾百人死伤。阿富汗安全局势不断恶化引发多方担忧。有分析指出，阿富汗长期战乱，自身安全保障能力有限，极端组织卷入其中对地区安全形势可能造成更大威胁。

单纯的军事斗争已无法达到预期效果

新年伊始，喀布尔已经多次被恐怖阴霾所笼罩。最新一起袭击发生在20日喀布尔洲际酒店，当天数名武装分子开车携众多武器弹药进入酒店区域实施袭击，导致30多人死伤。阿富汗内政部21日发布一份声明，指责与塔利班有紧密关联的极端武装组织“哈卡尼网络”在阿境外策划了此次袭击。仅数日前，一名自杀式袭击者在喀布尔的一个集会上引爆身上爆炸装置，造成至少20人死亡、30人受伤。

当地媒体报道称，近两个月来各类恐袭造成喀布尔近百人死亡，安全风险继续累积，喀布尔、东部的楠格哈尔省及西部的赫拉特省都是恐袭“重灾区”。根据联合国驻阿援助团此前公布的数据，2017年前9个月阿境内冲突和各种恐袭事件已造成8019名阿平民死亡。阿富汗总统阿什拉夫·加尼日前在接受媒体采访时称，当前的阿富汗“危机四伏”，境内有21个国际恐怖组织伺机而动，还有数十个自杀式袭击者被派往阿富汗，喀布尔正被围困。

针对阿富汗安全局势亮起红灯，一些国际安全机构纷纷向在阿外国公民发出安全提醒，当地安全部门也加强了戒备。

阿富汗时政分析人士胡贾图拉·齐亚认为，尽管阿富汗政府一再释放和谈信号，但塔利班仍在不断制造暴力事件，并在阿不同省份扩大其网络。当前，塔利班由一名激进的宗教首领海巴图拉“掌舵”，和平进程陷入僵局。在过去的16年内，阿富汗持续遭受严重人员伤亡，单纯的军事斗争已无法达到预期效果。

与此同时，极端组织“伊斯兰国”核心势力在叙利亚、伊拉克受挫后，部分武装分子和资金加速流向阿富汗，利用该国复杂地形不断招兵买马，导致该组织在阿境内日趋活跃，对地区安全局势构成重大威胁。

美国前驻阿富汗大使罗纳德·纽曼认为，“伊斯兰国”目前在阿威胁不如塔利班那么大，但其持续扩张势头令人担忧。最初“伊斯兰国”只出现在阿南部和西部省份，目前已在阿东部楠格哈尔省立足，并开始蔓延至北部其他省份。俄罗斯外交部负责中东事务的官员卡布洛夫表示，“伊斯兰国”在阿富汗的势力已得到极大加强，“估计该组织在阿已拥有超过1万名武装分子，并继续呈增长态势”。齐亚指出，塔利班将与“伊斯兰国”在阿发动更频繁袭击，2018年很可能成为阿富汗死伤最严重年份之一。

“伊斯兰国”加速渗透加剧地区反恐难度

为应对严峻的安全局势，阿军方最近加紧在该国东部清剿“伊斯兰国”和塔利班武装。阿特种作战部队指挥官比斯米拉赫·瓦齐里近日证实，阿安全部队在过去10个月内的行动中消灭了包括“伊斯兰国”武装分子在内的6100多名武装分子。

《阿富汗展望日报》评论称，在大多数情况下，阿安全部队只能在暴力袭击发生后采取行动，而当局势趋于正常化时，恐怖分子会再度兴风作浪。阿安全局势在新一年未能迎来改善迹象，军事打击难言真正有效，国内和平前景不容乐观。该报称，阿境内多地频频发生的恐袭事件是恐怖分子对美国政策的强硬回应。

去年8月21日，美国总统特朗普公布阿富汗战争新战略，强调美国不会从阿富汗撤军，认为撤军会导致阿富汗出现权力真空，让恐怖分子乘虚而入。塔利班则回应道，如果美国不撤离驻阿部队，阿富汗很快将成为这个超级大国在21世纪的新墓地。

阿富汗记者中心副主任扎比乌拉·努里认为，美国和北约在阿富汗的任务是清除“基地”组织的恐怖主义网络，摧毁强硬的塔利班等武装组织。但16年来，多个恐怖组织依旧活跃。美国CBS电视台日前报道称，16年来，阿富汗战争已造成2400名美军士兵身亡，并“烧掉”了1万亿美元，但这场战争的终结看起来依然遥遥无期。

分析人士指出，阿富汗长期战乱，自身安全保障能力有限，“伊斯兰国”的加速渗透进一步加剧了该地区的反恐难度。“伊斯兰国”背景复杂，幕后或有其他外部势力提供武器、资金等支持，已成为阿富汗及周围地区的主要安全威胁之一。与此同时，阿富汗经济发展缓慢、贫困失业等社会问题尖锐，这为恐怖势力的滋生提供了土壤。

应当坚持推动“阿人主导”的和平和解进程

有分析指出，美国和北约当前把重点放在取得阿富汗军事胜利方面，这显然难以实现该国持久和平与稳定。联合国秘书长阿富汗问题特别代表山本中通表示，如果不改变针对阿富汗的治理实践，国际社会未来很可能会面临难以控制的危机。国际社会更需要倾听所有阿富汗民众的声音，推动该国实现政治稳定，确保各族裔群体间权力的合理分配。

阿富汗战略与区域研究中心新近公布的调查结果显示，有83.8%的阿富汗国内受访者认为当前的战争没有赢家，只有通过促成和平谈判才能结束战争。90.2%的受访者相信，由“阿人主导，阿人所有”的和平和解进程能够结束政府同塔利班之间的战争，为本国带来和平。

美国跨文化和平教育家马丁·洛伊恩分析指出，特朗普的阿富汗新战略大部分是此前美国战争政策的延续，无法为阿富汗带来真正和平。推进阿富汗恢复和平进程，需要加强阿富汗内部对话机制建设，让社会各阶层成员广泛参与对话，努力推进和平和解进程，同时加强区域对话，巴基斯坦、中国、土耳其等区域国家的参与建设等能够为阿富汗和平发挥重要作用，重视国际层面对阿富汗全面和平的支持。

（本报伊斯兰堡1月21日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月22日 21 版）

(责编：曹昆)