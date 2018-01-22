危难见真情 人间有公道（钟声）

方方面面的中国行动，均为人类命运共同体理念所引领，要的是天下为公，取的是天下大义

近日，在长江口以东约160海里处，发生了一起引起世界关注的轮船相撞惨剧。隶属伊朗国家油轮公司的油船“桑吉”轮与中国香港籍散货船“长峰水晶”轮发生碰撞，导致“桑吉”轮起火。时间就是生命，中方搜救人员争分夺秒展开救援，甚至甘冒生命风险，担当义不容辞的责任。长达8天时间，竭尽全力搜救，直至“桑吉”轮14日突发爆燃后沉没。中方的搜救行动，赢得了国际海事组织和伊朗政府的称赞。

向搜救勇士表达敬意，向不幸遇难者表达哀思，中国人民同各国人民的痛惜之情是一致的。然而，颇为令人意外的是，一些外国机构竟然不顾客观实情，无视中方救援人员所冒的巨大生命危险，无视中方不遗余力挽救生命的事实，无端予以责难——“为何‘长峰水晶’轮上的21名中国籍船员全部获救，而8天的时间却无法救出‘桑吉’轮船员？”极其荒谬的逻辑，暴露了挑拨离间的用心，更让那些在熊熊烈火中豁出性命全力进行搜救的勇士心寒。

事实和真相面前，任何蛊惑之词都是苍白的。和以往海上事故不同，此次“桑吉”轮装载了11.13万吨凝析油，并在相撞后起火，这在世界海难救援史上没有先例。事故地点风大浪急，又远离海岸，如何实施救援是一个世界级难题。尽管如此，中方救援人员仍然冒着巨大生命危险和安全威胁，多次接近事故船只，近距离实施搜救和灭火作业，展现了高度的专业素养。在“桑吉”轮突然爆燃前，中方救援人员还冒着生命危险登船搜救，抢运出了两具遗体，并带回了“桑吉”轮的船载航行数据记录仪。

中国的积极救援行动还体现在其他多个方面。中方及时协调各国救援力量，并在第一时间为多批伊朗赴华参与救援的专业人员颁发签证。伊朗救援人员14日也曾抵近“桑吉”轮，但因火势较大没能成功登轮。伊方人员对中方的救援工作给予充分理解和肯定。伊朗驻上海总领事赞赏“中方在救援行动中倾尽了全力”。国际海事组织秘书长林基泽也在该组织网站上发表声明“对中国政府在极其恶劣的天气和海况下开展搜救行动表示赞赏，对中方救援人员参与灭火的勇敢行为表示赞许”。这一切，足见国际社会对中方救援工作的肯定与赞赏。

危难之中见真情，来自中国的珍重生命的大爱，早已在国际关系的史册上留下深深烙印。世人犹记，2015年尼泊尔发生里氏8.1级地震，造成重大人员伤亡和财产损失，中国主动承担国际人道主义义务，成为向尼泊尔震区派出国际救援队的国家中第一个有重型救援队到达震中、第一个全面展开施救、第一个救出幸存者的国家；2015年也门内战，随中国军舰撤离战火的除613名中国公民外，还有来自15个国家的共279名外国公民；2017年斯里兰卡洪灾，中国政府在第一时间送去价值1500万元人民币的救援物资……这一次，“桑吉”轮救援工作，又彰显了中国对生命至上理念的一贯坚守和负责任大国的一贯担当。

虽然，小人之心度不出大国之风，但人间自有公道。正如伊朗劳动、合作和社会福利部部长拉比伊在感谢信中所表示：“中国政府和人民在事故中给予伊方的支持和人道主义援助，将永远被全体伊朗人民铭记。”方方面面的中国行动，均为人类命运共同体理念所引领，要的是天下为公，取的是天下大义。

《 人民日报 》（ 2018年01月22日 21 版）

(责编：曹昆)