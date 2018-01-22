推动中英经贸合作再上新台阶

“一带一路”倡议下的中英合作，如何找到最佳发力点？怎样让投资更高效？“脱欧”背景下中英企业如何把握机遇、应对挑战？1月18日，由英国中国商会主办的中英经济贸易论坛在伦敦金融城举行，来自中英两国200多位政商界代表围绕“中英经贸合作：新时代，新征程”主题，就如何在中英关系黄金时代背景下进一步推动两国企业交流与合作、实现互利共赢进行深入探讨。

进一步提升中英经贸合作水平

英国萨默塞特郡的海边，欣克利角C核电项目的建设如火如荼。该项目是英国20多年来新建的第一个核电项目，建成后将满足英国7%的电力需求，每年相当于减排900万吨二氧化碳，在项目建设过程中，还会提供2.6万个就业岗位。

欣克利角C核电项目是中国在欧洲的最大一笔单笔投资，也是中国在欧洲参与建设的第一个核电项目，被称为中英关系“黄金时代的黄金项目”。

欣克利角C核电项目是近期中英经贸深入合作的缩影。2015年，习近平主席对英国进行国事访问，双方决定共同构建面向21世纪全球全面战略伙伴关系，开启中英关系“黄金时代”。

如今，两国经贸关系发展良好。2017年1月至10月，中英双边贸易额达651亿美元，英国对华出口同比增长11.3%，中国继续成为英国增长最快的出口市场之一。

两国合作项目稳步发展。与欣克利角C核电项目共同顺利推进的，是我国三代核电技术“华龙一号”通过在英国的通用设计审查，正式进入第二阶段；义乌至伦敦的中欧班列运营迎来一周年，这条被俄罗斯塔斯社称为“21世纪的‘马可·波罗’”班列的开通也意味着中英在海、陆、空均实现了贸易交往；去年6月，总部基地（中国）控股集团在伦敦皇家阿尔伯特码头投资的综合地产项目正式动工，将给当地创造3万个工作岗位；中国三大电信运营商均已在英国开展手机语音及数据流量服务，便利两国交往……

在论坛上，中国驻英国大使刘晓明对推进中英关系提出三点建议：一是进一步推动两国发展战略对接，二是进一步提升两国合作水平，三是进一步丰富两国开展三方合作的内涵。刘晓明说，期待中英双方在更大范围、更高水平、更深层次推动两国互利合作，共同打造中英关系“黄金时代”升级版。

英国中国商会会长、中国银行伦敦分行行长孙煜将中国和英国比作两个“国际化”趋势：一方面，中国经济从产品“走出去”到服务“走出去”、货币“走出去”、人才“走出去”，这既是中国经济转型升级的体现，也说明中国参与国际分工的程度不断加深。在此过程中，中国需要更有力地推进国际化，而英国正是国际化的理想平台；另一方面，处在“脱欧”中的英国也期待以一种更加国际化的姿态迎接包括中国在内的国际投资者和合作者，需要借力中国经济驱动自身发展，从这一点上看，中英经济具有高度互补性。

让一带一路为更多人带来福祉

英国对“一带一路”倡议可谓兴趣浓厚。去年5月，特雷莎·梅首相特使、英国财政大臣哈蒙德赴华参加“一带一路”国际合作高峰论坛时表示，英国是中国“一带一路”建设的“天然合作伙伴”。英国《每日电讯报》此前发表题为《英国进一步拥抱“一带一路”倡议》的文章称，英国是“一带一路”倡议强有力的支持者，英国公司已参与“一带一路”沿线多个发展项目。同时，英国还是第一个宣布加入亚洲基础设施投资银行（亚投行）的西方大国。2017年12月16日，第九次中英经济财金对话发表政策成果，英方正式承诺向亚投行“项目准备特别基金”捐款5000万美元，并愿与中方一道促进亚投行业务迅速覆盖低收入国家。

“2008年我参加第一次中英经济财金对话，当时两国的成果文件只有1页。而第九次中英经济财金对话的成果文件超过了40页。”前英国驻华大使威廉·厄尔曼说。对于加强对华合作，英方呈现积极态度。在第九次中英经济财金对话中，中英双方就宏观经济政策、贸易、投资、金融、产业战略等领域合作取得积极进展，其中决定成立首期10亿美元的中英双边投资基金，显示出中英经贸合作的重要性。

英国在“一带一路”建设中能发挥什么作用？

伦敦金融城市长查尔斯·鲍曼（中文名鲍满诚）表示，两国正处于中英关系“黄金时代”，在英中资企业为双边关系发挥了稳定器和助推器作用。目前伦敦是全球最大离岸人民币外汇交易中心，同时作为国际金融中心在法律体系、人才资源、监管能力、市场深度等方面具有独特优势，还可在风险管理、法律服务和绿色金融等方面为中国企业提供服务。

奥雅纳工程咨询公司主席格雷戈里·霍德金森表示：“‘一带一路’是一种共识，一种发展方向，因此，我们各方面发展建设需要符合这种共识，符合未来发展的需要。”

在这种高互补性、高合作意愿面前，也需清醒地看到目前面临的挑战。与会者认为，在“一带一路”框架下，各种项目的投资渠道，特别是面向中小企业、私人部门的投资渠道需要进一步打通。目前，投资者希望能参与到“一带一路”这个历史潮流中，这需要一批高质量的专家团队，为投资者提供精准的投资建议，将投资与项目进行更高效的匹配，让“一带一路”建设为更多人带来福祉。

英欧双方今年将开启“脱欧”谈判的新阶段，围绕双方未来贸易关系等展开谈判。对于任何想要在英国投资的人而言，“脱欧”都是一个绕不过去的话题。有人认为，英国“脱欧”后将拥抱全世界的贸易和发展机会。鲍满诚表示，金融城希望英国政府聚焦“过渡期、贸易和人才”来开展“脱欧”谈判，取得有利于各方的谈判结果。

华裔勋爵韦鸣恩认为，不确定性中存在许多机遇，比如“脱欧”后，英国将面临人才流失的挑战，需要充分利用高科技提高生产率，中英之间在这一方向合作前景广阔。

（本报伦敦1月21日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月22日 03 版）

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