破坏南海稳定是不识时务的妄动（钟声）

任何域外国家以任何方式干扰南海和平合作进程，都是自寻烦恼

1月17日，美国海军“霍珀”号导弹驱逐舰擅自进入中国黄岩岛附近海域，中方立即有力回应——中国军舰对美舰进行识别查证，并予以警告驱离。美方煞有介事的挑衅之举，势所必然落得个灰溜溜结局。

中国对黄岩岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。美方军舰的有关行为损害中国的主权和安全利益，对中方在有关海域开展正常公务活动的船只和人员安全造成严重威胁，违背国际关系基本准则，也与两国两军关系稳定发展的势头背道而驰。

是非曲直，决定事物走向。美舰在南海时不时炫耀武力，拿所谓“航行自由”行动挑事，已经越来越掀不起波澜。和平稳定是南海地区各方的共同利益，任何破坏性力量、破坏性行动，都只能受人厌弃。

当前南海局势的发展，完全不是那些挑事者臆想的模样。去年5月，中国和东盟国家达成“南海行为准则”框架，并于去年8月得到东盟各国外长批准。去年11月在菲律宾举行的东亚合作领导人系列会议期间，中国宣布与东盟国家启动“南海行为准则”案文磋商，受到东盟国家广泛欢迎。让南海成为造福地区各国人民的和平之海、友谊之海、合作之海，这样的大义岂容违逆？任何兴风作浪之举最终都将被证明是徒劳的，任何域外国家以任何方式干扰南海和平合作进程，都是自寻烦恼。

在当前南海局势平稳的背景下，美舰不识时务的妄动让世界清楚看到，究竟是谁不愿看到南海保持稳定，究竟是谁成为推动南海“军事化”的最大因素。目前，中国已与菲律宾建立南海问题磋商机制，并积极探讨海上合作。今年，中国与东盟的海上合作有望进一步扩大，正如新加坡国防部长黄永宏去年10月所强调的，中国已经和东盟方面达成一致，双方海军2018年将举行首次联合海上演习。在这样一片和平、合作景象中，美国军舰跑来肆意横行、寻衅滋事，真是不撞南墙不回头的意味。

美国利用南海问题给中国找麻烦已经不是一天两天了。对此，中国的立场历来是明确的，行动历来是坚决的——中国维护本国领土主权和海洋权益的决心坚定不移，维护南海和平稳定的意志坚定不移，同争端直接当事方以对话协商解决问题的抉择也坚定不移。一年半前，南海形势一度看似风雨欲来，中国未曾有过半点退缩犹豫，今日更不可能动摇战略定力。如果有关方面一再在本地区无事生非、制造紧张，最终只会让中方得出这样的结论：为切实维护南海和平，中方在南海的相关能力建设确实有必要加强、加快。

中国在地区合作中发挥的作用一贯是积极正面的，受到地区国家高度认可。菲律宾方面明确表示，中国经济高速成长让东盟各国受益，菲律宾为目前的菲中关系“感到骄傲”，“我们要做的，是同中国通过友好途径建立信任，这就是我们的国家利益”。这样的声音，在整个南海地区都具有广泛代表性。

美国如果期盼在东亚能有长期作为，那就不要一再跑来撞南墙！拿出真正的聪明智慧，以富有建设性的姿态参与地区事务，才有可能受到地区国家欢迎。只有懂得从共同利益出发，才能在利益公约数最大化的过程中获益。

《 人民日报 》（ 2018年01月22日 03 版）

(责编：曹昆)