“欢乐春节”点亮哥本哈根

两名丹麦女孩向朋友展示熊猫志愿者赠送的“福”字红包。

中国驻丹麦大使馆供图

高高挂起大红灯笼，热热闹闹舞起狮子，近日丹麦首都哥本哈根街头处处洋溢着浓郁的春节氛围。为庆祝中丹建立全面战略伙伴关系10周年，增进两国民众相互了解，推动人文交流迈向新台阶，中丹两国政府联合举办“欢乐春节”系列活动，用一盏盏彩灯、一个个“福”字寄托对中丹友谊的美好祝福。

1月20日，由丹麦外交部和中国驻丹麦大使馆联合举办的庆祝中丹建立全面战略伙伴关系10周年暨2018“欢乐春节”活动在哥本哈根皇家音乐学院隆重举行。丹麦主管北欧合作、平等事务和渔业大臣卡伦·克洛赫，首相府副常秘迈克尔·克里斯滕森，北欧部长理事会秘书长惠布罗滕、多国驻丹使节、华侨华人、中资机构及留学生代表等千余人出席。

丹麦首相拉斯穆森发来视频贺词，祝福中国人民新年快乐，祝愿丹中友好。他表示，期待两国关系在新的一年更加密切，不断拓展在能源、环境、水资源、农业、卫生、食品安全及旅游等领域的务实合作，盼望两只大熊猫早日来丹麦，开启2018丹麦“熊猫年”。

克洛赫向中国人民致以新春祝福，并热烈祝贺丹中建立全面战略伙伴关系10周年。她表示，丹麦是首批同新中国建交的西方国家之一，近年来丹中关系发展良好，两国政府发布《丹中联合工作方案（2017—2020）》。哥本哈根将作为主宾城市参加“2018北京国际设计周”，期待更多丹麦设计走入中国。

中国驻丹麦大使邓英回顾了中丹建立全面战略伙伴关系10年来，两国交流和务实合作取得的丰硕成果。他向与会嘉宾介绍中国特色社会主义进入新时代，中国致力于推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体，为深化中丹全面战略伙伴关系提供黄金机遇。

致辞后克洛赫和邓英共同触摸水晶球，向来宾展示“点亮哥本哈根”的精彩时刻。随后，来自吉林省艺术团的艺术家为现场观众奉献了一场精彩纷呈的文艺演出。喜庆吉祥的传统舞蹈，展现中华绚丽多彩的民族风情；悠扬婉转的民乐，传递中华文化的传统韵味；丹麦著名歌手玛利亚献唱中文歌曲，情意伴随歌声婉转流长。

此前作为“欢乐春节”系列重要活动之一，“点亮哥本哈根”在哥本哈根最繁华的商业步行街“走街”火热展开。几百盏来自中国四川的彩灯装点并照亮了哥本哈根冬季漫长的黑夜。来自丹麦华人社区的舞狮队则在步行街最热闹的鹳鸟广场为行人献上了精彩的表演。此外，6只由志愿者装扮的大熊猫在步行街及周边商铺向当地民众分发中国“福”字红包。

中国驻丹麦大使馆文化参赞刘东在接受本报记者采访时说，“点亮哥本哈根”活动在当地获得了极好的反响，吸引了众多丹麦民众驻足观看。现场的民众表示很开心能在黑暗的冬日看到设计别致新颖的中国彩灯，使他们感受到来自中国的节日气氛。“福”字红包活动得到了在丹中国商家和中餐馆的大力支持，丹麦商家也积极为活动提供优惠券，同时使用银联卡消费还可以再享受九折优惠。

在“点亮哥本哈根”活动期间，北京市代表团还将在哥本哈根图书馆举办“阅读北京”活动，通过在该馆设立中国图书角介绍中国文化及社会风貌，并将于2月7日参加哥本哈根图书馆的“合唱日”活动。

（本报哥本哈根1月21日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月22日 03 版）

(责编：曹昆)