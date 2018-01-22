土耳其开始对叙北部阿夫林地面军事行动

新华社安卡拉１月２１日电（记者施春、秦彦洋）土耳其总理耶尔德勒姆２１日宣布，土耳其军队当天上午已进入叙利亚边境，展开对叙北部阿夫林的地面军事行动。

耶尔德勒姆当天在伊斯坦布尔发表讲话说，土耳其军队与叙利亚反对派武装“叙利亚自由军”当天上午从土耳其边境一侧进入叙利亚境内，标志着地面军事行动的全面开始。

耶尔德勒姆说，这一针对叙利亚库尔德武装“人民保护部队”的军事打击行动将分四个阶段，将以速战速决的方式进行，其目的是在阿夫林地区建立一个纵深３０公里的安全区。

他说，土军事行动的目标是恐怖分子，不是平民。土耳其对阿夫林的军事行动不会影响叙利亚问题阿斯塔纳进程和索契峰会的进行。

土耳其总参谋部当天也发表声明，宣布代号为“橄榄枝行动”的地面攻势开始，土军和“叙利亚自由军”已经进入叙利亚境内阿夫林地区５公里。土空军和炮兵部队对阿夫林地区共１５３个属于叙利亚库尔德武装“人民保护部队”和极端组织“伊斯兰国”的军事目标实施打击。

与此同时，土耳其ＮＴＶ电视台报道，土边境城镇雷伊汉勒２１日遭到来自叙利亚方面的导弹袭击，造成人员伤亡。土副总理贝基尔·博兹达也对媒体证实了上述袭击。

当地时间２０日下午１７时，土耳其军队宣布正式开始针对叙利亚库尔德武装“人民保护部队”的军事打击行动。土耳其空军出动多架Ｆ－１６战机越境进入叙利亚领空，展开空袭行动。

土耳其政府认为“人民保护部队”是库尔德工人党在叙利亚的分支。库尔德工人党成立于１９７９年，寻求通过武力在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家。其武装人员现多聚集在伊拉克和叙利亚北部地区，经常潜入土境内发动袭击，这一组织被土耳其列为恐怖组织。

中国驻土耳其使领馆２１日发布公告，提醒中国公民暂勿前往土耳其东南部地区，在土中国公民提高安全防范意识。

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