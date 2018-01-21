韩国海域疑似一中国渔船倾覆发现3具遗体 外交部回应

据外交部领事司的最新消息，21日，韩国有关方面向中国驻韩使馆通报，在仁川附近海域发现一艘倾覆的疑似中国渔船，使馆高度重视，即要求韩方全力搜救并核实船只及船员情况。目前，已发现3名遇难船员遗体，但尚无法证实船只所属国及船员国籍。驻韩使馆将继续关注事件进展。（央视记者 黄惠馨）

【早前消息】

当地时间21日，韩国仁川海洋警察方面发布消息称，21日0时左右，仁川海警接到韩国海军方面通报称，一艘疑似中国渔船呈倾覆状态漂浮在仁川近海白翎岛西北方靠近“北方界线”附近海域。仁川海警方面派出警备舰艇及直升机等赴相关海域查看情况，现场查看显示，该船呈完全倾覆状态，为12米长度左右的木制船。海警方面试图进入船体内部，但由于海上气象状况不佳等原因并未成功，现场并未发现船员，相关救援工作仍持续进行中。

另据消息，中国驻韩使馆领事部确认收到韩国海警方面通报，并要求韩方全力进行搜救。

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