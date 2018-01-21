智利北部发生6.3级地震 

新华社圣地亚哥１月２０日电（记者党琦 王沛）智利北部地区２０日晚发生６．３级地震，目前尚无人员伤亡和重大财产损失报告。
根据美国地质勘探局地震信息网消息，地震发生在当地时间２０日２２时０６分（北京时间２１日９时０６分），震中位于智利最北部第十五大区阿里卡和巴里纳戈达大区普特雷镇以南７６公里处，震源深度约１１０公里。
智利国家紧急事务办公室说，目前暂无人员伤亡报告。地震造成Ａ５公路旁出现几处塌方，但交通未受阻，其余一切正常。智利海军水文和海洋局紧急事务办公室说，此次地震条件不足以触发海啸预警。
去年１０月，同一地区曾发生６．３级地震。当时震中位于普特雷镇西南３６公里处，未造成人员伤亡和重大财产损失。
智利地处环太平洋地震带，地震灾害频发。最近８年来，智利已发生３次８级以上大地震，其中最近的一次是２０１５年９月１６日，智利中北部发生８．３级浅源地震，造成１５人死亡、１．６万人受灾，近千幢房屋受损。
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