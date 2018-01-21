“和——当代中国小幅油画展”在东京举行 

新华社东京１月２１日电（记者姜俏梅）“和——当代中国小幅油画展”２０日下午在日本东京都美术馆开幕。本次画展共展出当代中国极具代表性的小幅油画５６幅，吸引众多日本参观者驻足欣赏。

此次展览的小幅画作种类丰富，包括风景、静物、人物等，尺幅虽小，内涵却不逊于大幅佳作，体现出小幅作品独立的美学意义——即时性、诗意性、灵感性、挥洒性，展现了中国绘画美学传统“诗中有画，画中有诗”的意境。

参展画家既有初出茅庐的“８０后”，也有８０多岁的中国当代知名画家。来自中国台湾的女画家余素政说，她的参展作品《小巷里的狗》描绘的是中国江南小镇的闲适景象。她希望把这样的作品带回台湾展出，以解乡愁。

展览现场，人头攒动，日本观众对这些小幅油画精品赞不绝口。前来观展的日本观众佐佐木先生对记者表示，自己通过欣赏这些作品感到中国当代油画水平很高，他最喜欢《千岛山》《团结》和《燃点》三幅抽象派画作，这些作品给人以强烈的视觉冲击。

展览策划组织者地球村美术杂志社社长、旅日艺术家李剑华表示，中日两国文化交往源远流长，对于“和”的认识殊途同归，表现了东方文明的思想精髓。本次展览是扩大中国油画艺术传播的一次绝佳机会。

本次展览由日本现代艺术家中心主办，地球村美术杂志社、当代油画杂志、北京龙吟雅风视觉艺术中心等共同承办。据悉，展览将持续到本月２６日，除展览外还将举办中日艺术家交流会活动。

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