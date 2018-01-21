世粮署暂停在乌东部冲突地区的人道主义援助

新华社基辅１月２０日电（记者钟忠 陈俊锋）据乌克兰１１２电视台２０日报道，因资金短缺，联合国世界粮食计划署（简称世粮署）决定暂停在乌东部顿巴斯冲突地区的人道主义援助工作。

据当地媒体报道，相关援助款项的募集工作进展缓慢，部分捐助者承诺的捐款不能及时到账是世粮署资金短缺的主要原因。世粮署最早要到２０１８年中才可能在乌东部冲突地区恢复援助工作。

联合国从２０１４年１１月开始在乌东部冲突地区向当地居民提供以食品为主的援助。世粮署的资料显示，至２０１７年６月，共有９７万人接受了援助。援助对象是冲突地区生活最困难的人群，包括孤寡老人、带孩子的妇女以及因长期患病丧失劳动能力的人。

２０１４年４月，乌克兰东部顿巴斯地区（包括顿涅茨克州和卢甘斯克州）爆发乌政府军和民间武装间的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于２０１４年９月和２０１５年２月在白俄罗斯首都明斯克达成停火协议，大规模武装冲突得到控制，但小型交火事件至今仍未停止。据联合国报告，目前在乌东部冲突地区生活着近３００万人，多数居民的基本生活物资难以得到保障。

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