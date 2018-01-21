真菌可帮助混凝土自行修补裂缝 

新华社北京１月２１日电 裂缝是钢筋混凝土建筑的大敌，新研究发现一种真菌能使混凝土具备“自愈”能力，自行修补微小裂缝，避免它们扩大。

混凝土老化后内部会出现裂缝，水、氧气和盐分侵入，导致裂缝扩大，形成恶性循环。裂缝如果到达钢筋部位，会加快钢筋锈蚀，产生结构破坏。及时修补微小裂缝能延长建筑物寿命，提高安全性，对桥梁、道路等基础设施有重要意义。

英国伯明翰大学近日发布新闻公报说，该校研究人员与美国同行合作，发现一种名为里氏木霉的真菌能促使碳酸钙在混凝土表面沉积。

研究人员提出，生产混凝土时混入里氏木霉的孢子，它们在缺水环境中会处于休眠状态；一旦出现裂缝，充足的水和氧气侵入，孢子就苏醒并生长繁殖，生成的菌丝促使碳酸钙沉积，填补裂缝。水和氧气消耗殆尽后，真菌会产生孢子重新休眠。

由于整个过程不会产生有害废物，该方案比现有的一些生物修复手段更加环保，而且成本很低。不过研究人员说，这项技术离实用尚有距离，当前的最大挑战是如何保证孢子混入混凝土后保持存活。

相关论文发表在新一期国际学术期刊《建筑与建材》上。

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