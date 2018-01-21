验血或可查8种常见癌 检测成本不足500美元

美国约翰斯·霍普金斯大学研究人员开发出一种“液体活组织检查”方法，以血液检测方式探寻肝癌、胃癌、乳腺癌、卵巢癌、胰腺癌、食道癌、结肠直肠癌、肺癌这8种常见癌症的迹象。

这种名为“Cancerseek”的检测方法能在血液中发现与癌症关联的变异脱氧核糖核酸(DNA)和蛋白质。研究人员对1005名确诊癌症但未扩散的患者试用这种方法，对8种癌症的检测准确率为33%至98%不等；其中，对卵巢癌、肝癌、胃癌、胰腺癌、食道癌的检测准确率达到69%以上。

为确认这种方法是否会把健康人“误诊”为癌症患者，研究人员对812名健康人试用这种方法，结果只有7人，换句话说，不到1%检测结果为患癌症。

这项检测成本不足500美元（约合3201元人民币）。

研究人员为《科学》杂志撰文，介绍这种检测可能对尽早发现癌症、提高癌症病人存活率有重大意义。

不过，一些专家质疑这种方法能否用于筛查癌症。英国剑桥大学癌症专家保罗·法罗对《泰晤士报》说，这种方法的测试对象已经确诊癌症，所以“并未把（癌症）早期发现再往前推进一大步，不过，它不失为一项前景良好的技术，只是未得到验证”。（欧飒）【新华社微特稿】

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