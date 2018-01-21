津巴布韦反对党要人在美坠机身亡 遗体辨认有难度

津巴布韦争取民主变革运动18日说，这一反对党流亡海外的重要成员罗伊·贝内特在美国一起坠机事件中身亡。

路透社报道，贝内特与妻子希瑟事发时在美国新墨西哥州度假。17日黄昏，两人搭乘的一架“休伊”UH—1型直升机在拉顿镇以东24公里处坠毁。

事发地位于难以进入的崎岖山岭，生还者报案后开始的搜寻作业进展缓慢。新墨西哥州警方说，发现直升机时，机身已被“大火吞没”，“遗体辨认有难度”，但可以确定遇难者包括贝内特和希瑟等5人。

直升机副驾驶员的女儿安德拉·科布是唯一生还者。

美国国家运输安全委员会说，正在调查这起坠机事件。

贝内特60岁，是农民出身的草根政客，出任争取民主变革运动的财务主管。他是白人，却因积极主张政治变革而在津巴布韦黑人群体中颇有人缘。

法新社报道，津巴布韦前任总统罗伯特·穆加贝执政时，贝内特经常公开批评他。2009年2月，穆加贝领导的执政党与争取民主变革运动组建联合政府，贝内特原本被任命为农业部副部长，却因涉嫌谋反而被捕。

报道说，尽管贝内特后来洗脱罪名，就职一事因穆加贝反对而作罢。贝内特担心再次身陷囹圄，于是离开津巴布韦，近年大部分时间待在南非。（陈丹）【新华社微特稿】

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