土耳其宣布发起对叙利亚阿夫林的军事行动

新华社安卡拉１月２０日电（记者施春秦彦洋）土耳其总统埃尔多安２０日宣布，土耳其军队开始发起对叙利亚北部阿夫林的军事行动。

当天，埃尔多安在土耳其屈塔希亚省发表讲话说，目前在叙利亚阿夫林的地面行动“实际上已经开始”。埃尔多安说，土耳其有决心维护国家安全，清除边境地区的恐怖分子。

当天下午，土耳其总参谋部发表声明，宣布相关军事行动正式开始。声明称，这一军事行动属于“合法自卫行为”，土耳其“尊重叙利亚的领土完整”。

电视画面显示，土耳其空军出动Ｆ－１６战机自土耳其南部哈塔伊省飞越边界进入叙利亚，空袭叙利亚库尔德武装“人民保护部队”的军事观察点和燃料库等目标。

在土耳其炮火支持下，叙利亚反对派武装“叙利亚自由军”乘装甲车从土边境一侧进入叙利亚库尔德武装占领的阿夫林地区，展开军事行动。

土耳其近日对叙利亚阿勒颇省与土接壤的阿夫林地区发动猛烈炮击，打击叙利亚库尔德武装“人民保护部队”，“人民保护部队”表示将予以还击，叙政府也警告土方不要挑起战事。

１９日，“人民保护部队”发表声明说，土军１８日深夜起炮击阿夫林地区的多个目标，造成当地居民财产损失，他们将对土方炮击进行还击。

叙利亚副外长费萨尔·梅克达德１８日说，倘若土耳其对叙利亚实施任何侵略行为或发起军事行动，叙利亚都将作出相应反击，如果土方无视国际法，主动挑起战事，将被视为对叙利亚领土主权的侵犯。

土耳其认为“人民保护部队”是库尔德工人党在叙利亚的分支。库尔德工人党成立于１９７９年，寻求通过武力在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界地带库尔德人聚居区建立一个独立国家，被土政府列为恐怖组织。

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