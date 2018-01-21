国际奥委会：平昌冬奥会开幕式朝韩共同入场 

新华社瑞士洛桑1月20日电（记者刘曲）国际奥委会20日在瑞士洛桑总部宣布，将有22名朝鲜运动员参加即将开幕的韩国平昌冬奥会上。朝鲜和韩国两国代表团将在开幕式上举“朝鲜半岛旗”共同入场，同时还将在女子冰球项目上联合组队参赛。

由国际奥委会、朝韩两国国家奥委会以及平昌冬奥会组委会代表参加的四方会议20日在瑞士洛桑国际奥委会总部举行。会后各方共同签署了《朝鲜半岛奥运宣言》，就朝鲜参加平昌冬奥会的具体事项作出明确规定。

国际奥委会已经批准由两国代表团各派一名运动员举“朝鲜半岛旗”，在开幕式上以“朝鲜半岛”的名义共同入场，同时代表团成员着特殊队服。宣言称，朝鲜将派出22名运动员赴韩国参加平昌冬奥会三个大项、五个分项的比赛，这其中花样滑冰、短道速滑、越野滑雪、高山滑雪比赛中，双方运动员身着各自队服、代表各自国家奥委会参赛。

在女子冰球比赛中，两国奥运史上还将首次联合组队参赛，具体由朝鲜增派12名球员和一名官员加入韩国现有的23名球员当中，主教练由韩方担任，负责挑选每场比赛的上场球员。颁奖时，朝韩联合女子冰球队将打“朝鲜半岛旗”，奏歌曲《阿里郎》。

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