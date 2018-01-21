印度首艘国产航母可望于２０２０年开始服役

新华社新德里１月２０日电据印度媒体２０日报道，印度首艘自行建造的“维克兰特”号航空母舰可望于２０１８年１２月交付该国海军，并于２０２０年１０月前开始服役。

《印度教徒报》援引印海军设计局局长乔杜里的话报道说，印度海军即将与建造该舰的科钦造船厂签订进一步的合同，目前“维克兰特”号航母的所有试验计划已经制定完成。该航母在服役之前将进行港口和海上试验。

“维克兰特”号的设计工作始于１９９９年，２００９年２月安放龙骨，２０１３年８月正式下水。该舰由印度海军设计局承担设计工作，由科钦造船厂负责建造。在建造过程中，由于成本上升、设备采购困难和缺乏建造经验等原因，航母的完工时间不断拖延。

“维克兰特”号排水量约４万吨，舰长约２６０米，宽６０米，可搭载约３０架舰载机。该航母采用部分隐身设计，甲板为“滑跃式”，具备短距起飞和拦阻回收能力，最高航速２８节，可持续航行８０００海里。

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