福岛第一核电站２号机组首次确认核残渣位置

新华社东京１月２０日电（记者华义）日本东京电力公司１９日晚公布了对福岛第一核电站２号机组内部的最新调查结果，首次发现了该机组反应堆堆芯熔化后的核残渣。

调查采取在安全壳侧面开孔并向内部导入相机的方式，带照明的相机被安装在一个导管的前端，可以拍摄到安全壳底部情况。

拍摄图像显示，２号机组安全壳底部存在从反应堆压力容器中熔毁后落下的核残渣痕迹，这些熔化又冷却的核燃料和反应堆底部物品混在一起形成散乱堆积物。调查人员将图像与去年７月拍摄到的３号机组底部疑似核残渣图像进行比照，判断这些堆积物就是堆芯熔化后落下的核残渣。

２０１１年３月１１日，日本东北部海域发生９．０级强震，引发特大海啸。受地震、海啸双重影响，福岛第一核电站全部６个机组中的１至３号机组堆芯熔化，原本位于反应堆中的核燃料棒因为冷却功能失效而在高温中熔化，形成核燃料残渣。当时处于冷温停运的４号机组躲过一劫。５号和６号机组因备用电源没有毁于海啸使这两个机组得以幸存。

２０１４年，东电先将５号和６号机组报废，并完成４号机组内存放在乏燃料池中的燃料棒转移工作。目前，如何取出１至３号机组安全壳内部的核残渣被认为是福岛核电站报废的最大挑战。

去年３月，水下机器人探查未能在１号机组安全壳底部找到核残渣。去年７月，水下机器人在３号机组安全壳底部发现大量堆积物，东京电力公司认为所发现堆积物是核残渣的可能性较大。

日本政府去年９月召开福岛第一核电站废堆会议，宣布将在２０１９年确定以何种方式取出１至３号机组核残渣，开始取出核残渣的目标时间在２０２１年。据日本媒体报道，福岛第一核电站的清理工作预计至少到２０５１年才能完成，但能否如期实现还是未知数。

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