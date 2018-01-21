韩国统一部说朝方提议21日派考察团访韩

新华社首尔１月２０日电（记者陆睿 耿学鹏）韩国统一部２０日说，朝鲜方面当天提议派遣考察团２１日经由京义线陆路访韩，为平昌冬奥会之际举行的文艺演出进行事先考察。

韩国统一部说当天收到朝方发来的通报，通报说朝方考察团的访韩日程与此前协商内容一致。

韩国统一部曾于１９日说，朝方通报将派三池渊管弦乐团团长玄松月率领的７人考察团于２０日访韩，进行有关平昌冬奥会之际举行艺术团演出的事先考察，考察时间为两天一夜。然而，韩国统一部当晚又称朝方取消了先遣队２０日访韩的计划，但没有说明具体原因。

本月９日，韩国和朝鲜在板门店举行高级别会谈后发表共同声明，就朝方参加平昌冬奥会、双方举行军事部门会谈等事项达成一致。双方强调，还将举行各领域会谈，通过对话协商解决问题。

１５日，朝韩双方代表在板门店朝方一侧的统一阁举行实务接触。双方经协商后确定，朝方将派遣由三池渊管弦乐团１４０余人组成的艺术团访韩，在江陵和首尔进行演出。朝方将尽快派遣考察团进行考察。双方将就其他涉及演出场所、舞台、器材等的具体事项通过板门店联络渠道进行协商。

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