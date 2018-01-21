新华社意大利威尼斯１月２０日电 综述：中国游客赴欧旅游的特点、趋势及问题

新华社记者 郑江华 王子辰

法国总统马克龙本月初访华首站选在古丝绸之路起点——西安，２０１８年“中国－欧盟旅游年”１９日的开幕活动则选择在古丝绸之路上的另一重镇——意大利水城威尼斯举行。

作为中国人熟知的马可·波罗的故乡，威尼斯与中国有着久远的历史渊源。参加旅游年开幕活动的人们，体会着“中欧两大古老文明之间跨越时空的交流”。而记者也总结了当下中国游客赴欧旅游的一些特点、趋势和问题。

首先，冷门旅游目的地受青睐。据了解，中欧旅游年的一大重点是向中国游客推介非知名的欧洲旅游景点。“这将给我们带来黄金机遇！”比利时瓦隆大区旅游局海外市场经理安德烈女士难掩兴奋之情。

法国是旅游热点国家，但游客通常只去巴黎以及法国南部地区旅游。“为了提高竞争力，我们将与卢森堡大公国和法国东北部的香槟地区联袂进行旅游推广，推出主题旅游。”安德烈说。此外，瓦隆旅游局还打算与法国科西嘉岛和意大利共同策划“拿破仑主题游”，位于瓦隆大区的滑铁卢是这一路线的重要一站。

业内人士观察到，越来越多中国赴欧游客更倾向于自由行，而非传统的跟团游，喜欢“淡季出行、探访较不知名的景点、与当地文化互动、通过在线旅行社订票”，而且“出手大方”。

其次，大数据和人工智能助推旅游热潮。总部位于布鲁塞尔的中欧数字协会主席甘巴尔代拉表示，现在越来越多游客通过在线旅行网站来订酒店、机票、景区门票等，而网站通过对游客的喜好进行大数据分析，可以向其推荐新的旅游目的地，这将产生最有针对性的旅游营销。

在人工智能方面，甘巴尔代拉以保险公司举例说，假设有游客在海外开车时遭遇车祸，他只需要拍张车辆受损情况的照片发给保险公司的人工智能设备，“１０秒钟，设备就能算出车辆定损等情况，免去游客的很多麻烦，节约宝贵时间”。

“中国在人工智能和大数据方面已经走在前列。中国的科技公司可以与欧洲的旅游企业进行这样的合作。这是双赢的合作。”甘巴尔代拉说。

第三，签证政策仍是瓶颈。目前，中国公民持旅游签证进入申根区，最多能停留３个月，再次入境需要重新申请签证。设在德国汉堡的中国出境游研究所主任阿尔特教授说，欧盟对华申根签证政策已显得落伍，成为推进赴欧旅游的最大瓶颈。

据介绍，旅游业是欧盟第三大产业，占欧盟国家国内生产总值比重达１０％，创造近２５００万个就业岗位。过去１０年，中国游客赴欧旅游人数迅猛增长，对欧洲旅游市场极为关键。目前，中国每年出境游人次过亿，但赴欧旅游人次只有数百万，仍有巨大潜力可以挖掘。

中国驻欧盟使团团长张明透露，目前中欧双方已开始就更大范围便利人员往来协定进行商谈，旨在为普通护照持有者提供签证便利化安排，“对于希望领略对方秀丽风景和灿烂文明的中欧游客来说，这无疑是一个好消息”。

此外，中国游客形象大大改善。据欧洲旅游委员会执行董事爱德华多·桑坦德观察，中国游客曾经备受诟病的不文明举止，如大声喧哗、乱扔垃圾等，已经大为改善。“可能会有个别中国游客表现不佳，但这是例外，我们知道也有一些西方游客在中国表现不当。”他说。

２０１８年伊始，中欧交流的两大盛事都不约而同地指向了文化，这反映出中欧双方对加强“民心相亲”具有高度共识。在桑坦德看来，如今每位中国游客都是中国的“大使”，也是“民心相亲”的实践者。

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