法国91岁“美食教皇”博古斯逝世 被誉烹饪界戴高乐

人民网讯 据法新社报道，被誉为法式烹饪最伟大的传奇之一，享有米其林三星评级超过半世纪、被法国人称为“世纪之厨”、“美食教皇”的法国名厨保罗博古斯（Paul Bocuse）20日去世，享年91岁。法国美食评论家西蒙（Francois Simon）说：“博古斯是法国美食圈最伟大的人物之一，是烹饪界的戴高乐”。

博古斯长期患有帕金森氏症，20日他在其出生地、位于法国中东部小镇柯隆居欧蒙多（C0ollonges-au- Mont-d’Or）去世，柯隆居欧蒙镇距离美食之都的里昂不到10公里。法国前内政部长、曾担任里昂市长的克龙布在推特上首先公布了博古斯逝世的消息。克龙布在推文中说“他就是法国，简单而又慷慨，卓越又充满生活的艺术。美食教皇离开了我们“

博古斯的厨师生涯开始于1946年在里昂一家米其林三星饭店的学徒生活，1958年他掌厨下的餐厅获得米其林评鉴的第一颗星，1965年获得米其林3星评价，并维持至今，长达53年。他在1970年代发起“新烹调”（Nouvelle Cuisine）厨艺运动，带动饮食革新，同时创造了名厨的观念。

博古斯一生工作勤奋，他也是第一个走出法国、前往日本、巴西、美国等开办餐厅、培养了大批将他视为”精神之父“的法国名厨。除了执掌餐厅，博古斯还创办厨师学校、出版图书、成立基金会及举办厨艺竞赛等。

法国总统马克龙当天向博古斯致敬，他在声明中称博古斯是“法国烹饪的传奇人物，他改革了法式烹调，全法国的厨师都在为他的离世而落泪”。

博古斯是世界上唯一一个持有米其林三星长达53年的厨师，米其林指南发表声明哀悼这一“最具代表性的人物”。米其林集团国际部主任迈克尔·埃利斯说：像全法国美食届的所有成员一样，米其林指南哀悼其最具代表性的人物之一博古斯，他说，“保罗·博古斯的烹饪经验超越了技术的完美，创造了难以忘怀的情感“。米其林指南评价博古斯“培养了几代训练有素的名厨，青睐于简单的食材，但其菜肴的味道却将法国美食的卓越辐射到世界各个角落”。（老任）

(责编：燕勐、袁勃)