阿富汗首都洲际酒店遭袭 枪手同警方交火已致数人死亡

人民网讯 据美国中文网综合报道，阿富汗政府官员表示，首都喀布尔洲际饭店（Intercontinental Hotel）20日发生枪手袭击事件。目前死伤暂不明。这是阿富汗首都遭逢的最新暴力事件。
阿富汗内政部发言人Najib Danish告诉路透社，当天晚间9点左右，3到4名枪手当天闯入建筑物内，向宾客们开枪。 Najib Danish称，据悉袭击者中还包括自杀炸弹客，目前死伤暂不明，也未有组织出来表示对事件负责。
据当地媒体报道，现场传出枪声，警方消息指出有多人被杀，武装分子挟持部分人作人质。当地官员表示，酒店目前4楼起火，部分住客正藏匿在2楼。有住客听到1楼附近传出枪声。另据BBC报道，阿富汗内政部发言人称，特种部队正与持枪歹徒交战。当地一名官员称，持枪歹徒是“向客人开枪”。目前伤亡情况不明。
阿富汗首都喀布尔的洲际酒店曾在2011年遭遇塔利班袭击，造成包括袭击者在内的21人死亡。（老任）
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