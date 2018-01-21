2018年全法留学工作会议在巴黎举行

人民网巴黎１月２０日电（记者 葛文博 何蒨）20日至21日，中国驻法国大使馆教育处在巴黎组织召开了2018年全法留学工作会议，中国驻法国大使馆关键公使受翟隽大使委托参加会议并致辞，中国驻法国使馆教育处杨进公参为会议开幕式致辞。来自全法学联69名代表、12名专业协会代表和27名校友会代表齐聚一堂，共同深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记给莫斯科大学中国留学生回信精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，回顾总结2017年的全法留学工作，研究抓住进一步提升中法全面战略伙伴关系水平的良好机遇，改进和加强新时代留学服务与管理工作，加强留法学者学生团体建设，激励留法学人弘扬留学报国的光荣传统，胸怀大志，刻苦学习，早日成才，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

关键公使在致辞中表示，中法建交50多年来，两国关系长期走在中国同西方国家关系的前列，近年来中法关系更是持续高水平发展，更加成熟稳定和富有活力。关键公使强调，中法教育交流与合作一直是中法关系的一个重要领域。关键公使鼓励在法留学的中国学生成为两国公共外交和人文交流的主体，引领各自社团在广大留法学生中发挥更积极的作用，为中法教育交流与合作搭建更多更好的平台，推动中法人文交流长期健康深入发展。关键公使亲切嘱咐中国留学生加强安全防范意识，提高自我保护水平，他表示：“有困难找使馆，祖国永远是你们坚强的后盾 !”最后，关键公使引用习近平总书记给莫斯科大学中国留学生回信中的话，希望年轻人“弘扬留学报国的光荣传统，胸怀大志，刻苦学习，早日成长为可堪大任的优秀人才，把学到的本领奉献给祖国和人民，让青春之光闪耀在为梦想奋斗的道路上”。

杨进公参在会上对2018年全法留学工作提出了具体要求和详细规划。杨进公参表示，我们要抓住机遇，积极推动中法高级别人文交流机制建设，发挥中法教育合作在共建“一带一路”中的作用，切实加强中法语言领域的合作，显著提高教育调研工作水平。要不断推进留学工作，扩大中法学生交流规模，紧抓平安留学，加大对留学人员团体的支持力度，优化国家公派留学生管理服务，推进建立新型留学项目，开展专项奖学金评审和推荐工作，实施“春晖计划”等“聚才”和“引才”工作，做好中国政府奖学金推介和招生工作。扎扎实实改进和加强新时代全法留学服务与管理工作，加强对法国高等教育优质资源的调研和摸底，加大人才工作力度，确保平安留学、健康留学，加强留学人员团体自身建设，增强团体的活力和号召力、凝聚力，发挥学者学生团体和个人在公共外交中的作用。最后，杨进公参引用十九大提出的“青年兴则国家兴，青年强则国家强”，要求中国留学生们讲好中法友好故事，向法国社会展示正在走近世界舞台中心的新时代中国学者学生的形象。

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