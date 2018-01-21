图为埃及博物馆外景（黄培昭摄）和埃及法老图坦卡蒙面具的组合图。

尼罗河东岸，著名的开罗解放广场一隅，有一座两层的红色建筑，冬日的阳光下显得温馨而雅致。这座新古典主义风格的建筑，便是埃及博物馆，从收藏的古埃及文物数量来看，堪称世界第一。馆内收藏着30多万件古埃及文物，年代从埃及古王国到古罗马时期。近日，埃及博物馆迎来了115岁华诞，相比悠悠数千载的古埃及文明，115年不过是历史长河中的短短一瞬；但作为系统收藏、保存和呵护古埃及文明的港湾，115年的历程却非同寻常。

走进博物馆，时空刹那间变得悠长，古埃及上下数千年的岁月犹如一幅历史画卷，徐徐在人们眼前展开。徜徉在琳琅满目的文物瑰宝中，又觉得历史是如此短暂，仅仅一幢建筑，就浓缩了如此丰富的人类文明。那些当年叱咤风云的帝王将相，在滚滚历史烟尘中化为一粒粒渺小的沙砾。他们那些可歌可泣的丰功雄绩，只能浮光掠影地残存在纸莎草纸的只言片语中。

博物馆的镇馆之宝，是第十八王朝法老图坦卡蒙的墓室发掘品。1922年，英国考古学家霍华德·卡特历经19年，在卢克索帝王谷发现了几乎完全保持历史原貌的图坦卡蒙墓，这是迄今保存最完好的古埃及王室墓葬，被称为“20世纪最伟大的考古发掘之一”。纯金面具、纯金内棺、纯金樽室、纯金御座、纯金饰品……无一不金碧辉煌、美轮美奂。而这些，仅仅是图坦卡蒙墓葬中5000多件出土文物的一鳞半爪。

少年法老图坦卡蒙生命短暂，19岁抱病去世，建树不多。他可能也想不到的是，活着时，自己是埃及法老中最籍籍无名的一位，死后却成为最著名的法老之一。他那镶嵌在黄金面具上的俊秀面孔，已经成为埃及的世界名片。生时平凡，死后显赫，历史和图坦卡蒙这位年轻法老开了一个大玩笑。

博物馆的另一件镇馆之宝，是位于二层展厅的法老和王后木乃伊。20多具木乃伊全部发掘自帝王谷，被安放在恒温、恒湿的玻璃罩中，全身裹着一层又一层米黄色亚麻布。其中一位王后木乃伊的脸上还有彩妆，色彩鲜艳，穿越数千年时空仍未褪色。不少木乃伊保存完好，甚至连头发和胡须等都看得清清楚楚。

古埃及人笃信来世和永生，认为人存于世，需要两大要素，一是身体，二是灵魂。当此生死亡的时候，只要保护好肉身，灵魂就会在来世栖息在这个躯体上，这就是古埃及人制作木乃伊的目的。

法老们费尽财力人力为自己修建墓室，精心保存自己的肉身，以为踏上了永生之途，却万万想不到，死后竟如此不得安宁，很多墓室被盗墓贼洗劫一空。好在木乃伊是幸运的，他们基本被完好地保存了下来。

博物馆的文物大都讲述的是法老们的故事，关乎古埃及统一、繁荣、分裂、衰落的历史以及朝代的更替变换，因此埃及博物馆也被当地人称作“法老博物馆”。博物馆有50多个展厅，展出的文物只占馆藏总数的1/5，大量价值连城的文物深藏库房，游客无缘一见。但仅就展出的部分而言，也令人叹为观止。巨大雕像、美丽壁画、高大石棺、神秘木乃伊，以及记载古埃及科学、文学、历史、法律和社会生活等内容的纸莎草纸文献等，一件件文物给人以强烈的视觉冲击感和直抵心灵深处的震撼。

细究起来，埃及博物馆的历史最早可追溯到1835年。建馆之前，不计其数的古埃及出土文物被走私和偷运至国外，流散在世界各地。为保护珍贵的文物，埃及政府在开罗城内的阿兹巴吉亚花园旁边建立了一座小型博物馆，后来几经周折，数易其址，埃及博物馆最终于1902年11月15日在开罗解放广场落户，并正式对外开放。

从此，在时光洪流中漂泊的古埃及文物总算找到了栖息的港湾，它们在这里被收藏、被修复、被研究、被观赏，散发着不朽的魅力和独特而永恒的价值。

《 人民日报 》（ 2018年01月21日 07 版）

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