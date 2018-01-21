在明斯克，我们不是过客

时间可以是随意翻过的日历，时间也可以是一段难忘的记忆，一部重重的历史。

2015年的12月11日，白俄罗斯首都明斯克下了一夜的霜，城里没有留下什么痕迹，中白工业园区更是一片白茫茫。

2017年的12月11日，一场大雪后，明斯克银装素裹，雪原逶迤，林海雪漫，一切都闪着银色的光。

一场简单隆重的仪式在中白工业园里的招商局商贸物流园举行。明亮、简捷、温暖的商务中心大厅里，聚集了商贸物流园的全体员工。2015年时整个公司只有11个人，两年后已是40多人的团队。这天，他们的荣誉是：第一个入园的企业居民。

每个人都很激动，张懿还留恋着2015年刚来明斯克时的情景；闫东、余明华、张隆怎么会忘记跋涉在密林深处、灌木丛中伐木施工的情景；黄志华、于春在图纸前熬过的一夜一夜。安德烈大声地说：这两年我知道，我也是老员工。回忆的真正价值也许就是亲身的经历。我作为中白工业园首席执行官，和他们都是亲历者。

2015年的12月11日，商贸物流园一期工程在中白工业园动工了。那是中白工业园第一个动工的项目，当天很冷。几辆工程车排列在工地现场，拉了一条横幅，挖掘机高高扬起的挖斗上挂起两挂鞭炮，像两串红辣椒。随着一声动工令，机械点火，鞭炮炸响，“这里的黎明静悄悄”成为昨日的经典。

中白工业园的第一栋楼在2016年6月30日封顶，就是这座商务中心。6300平方米的商务中心封顶只用了103天，当最后一桶混凝土浇筑完成时，中白工业园第一楼诞生了！不管明天中白工业园广厦万千，第一楼已经写进中白工业园的开发史。也是在那天，我学会了一个俄语单词“别列为”，那是俄语“第一”的意思。中白工业园的一切都是“别列为”，因为这里一切从零开始。

它不孤独。过了10天，2.1万平方米物流交易展示中心的3600吨钢结构安装工程完工，如今就坐落在园区的北京大道上。经典的中国红，无论蓝天白云，还是果实累累的金色秋天，或者白雪皑皑的冬日，鲜明的中国气派不加掩饰。等待它的将是国家会展中心的命名。又过了20天，5.1万平方米3栋仓储中心的4500吨钢结构安装工程完工。

中国建设者们在这里创造了中国速度，宣示了“一带一路”的信心和力量。中白工业园开出的列车拉响了汽笛，与行驶在大洋上的轮船的汽笛和声，与中欧班列的汽笛共鸣，一个连接欧亚的海外产业园开始了它起步扬鞭的历史。

冬天里动工，春天里催生，夏天里张开枝丫，明斯克短短的秋天一晃而过，苹果还没有来得及落下，就已经冻在树枝上。冬天让我们在异国他乡扎下根，入园企业居民不是过客。

皑皑白雪，有风吹过时，树上洒落下的雪，像瀑布、像飘逸的纱。今天，雪对于走过两年的人们，是最好的回忆。是雪铺开了一张大大的纸，让我们去描绘。面对寒冷，可以蜷缩取暖，也可以伸展运动，把体内的热量调动起来。这里，有一群人选择了后者。

中白工业园，雪漫时，分外妖娆。

《 人民日报 》（ 2018年01月21日 07 版）

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