两个少年的故事（五洲茶亭）

驻外期间，我遇到两个少年。

第一个叫小鹏飞。2014年夏天，小鹏飞第一次坐飞机出国，从中国深圳来到斯里兰卡。飞越千万里，他要寻找一个叫沙曼的斯里兰卡男人。曾经，他们的生命没有任何交集，今后，也永不可能相见——是一枚眼角膜将他们联系在一起。

对沙曼的家人来说，和小鹏飞的第一次见面，更像是一场重逢。从看到小鹏飞的那一刻起，沙曼的妻子杜兰娜的眼泪一直没有停。她告诉我，小鹏飞走进来，目光落在她身上，就好像是丈夫的眼睛又重新凝视着自己。

沙曼的母亲，这个儿子离开后一直卧病在床的老人，穿上了隆重的纱丽，她久久摩挲着小鹏飞的脸庞，并亲吻他的眼睛——那也是沙曼的眼睛。

2011年的一天，正值壮年的沙曼在家中意外跌倒死亡，医生征得家人同意后，摘取了沙曼的眼角膜。仅仅5个小时后，右眼一度失明的小鹏飞，就在中国深圳接受了眼角膜移植手术。

和小鹏飞一起抵达斯里兰卡的，还有一支中国医疗队和1200枚人工晶体。短短一周内，医疗队为1000多名当地白内障患者实施了手术。2014年9月17日，在中国国家主席习近平夫人彭丽媛和当时斯里兰卡第一夫人施兰蒂的见证下，小鹏飞为接受手术的老人揭开眼罩……

小鹏飞和沙曼两个家庭的情缘，是这些年中斯两国情谊不断发展的一个缩影。

在距离斯里兰卡仅一个半小时航程的马尔代夫，同样的故事也在发生。2014年底，因供水公司电机烧坏，马尔代夫经历了一次很严重的水荒。水荒持续了整整一周，随着危机蔓延的，还有恐慌的情绪。

严峻形势下，中国第一时间给出回应，中国商务部、中国驻马尔代夫大使馆、在马中资企业纷纷行动起来，一批批饮用水通过包机、军舰甚至是客机运送到首都马累。

一名叫阿萨姆的马尔代夫青年在社交媒体上说：这几天喝到的各种水里，还是中国水最好喝。在阿萨姆家里，他特意要带我们上楼顶看一看，说是“有惊喜”。“快看！”顺着阿萨姆的目光，不远处的马累港清晰可见，长兴岛号军舰正静静停泊着，来自中国的淡水就是从这里源源不断地输向马累。阿萨姆告诉我：这次水危机后，他从心底里觉得中国很亲切。

这就是我所看到的新时代。它由一枚眼角膜的再生、一座桥的建成或者一瓶水的漂洋过海所见证。它是中国前所未有地走近世界舞台中心的铿锵脚步，也是千万里之外的人们对于中国发展的世界回响。

（作者为新华社记者，本文根据其在首都女记协“女记者眼中的新时代”中的演讲有所删节）

《 人民日报 》（ 2018年01月21日 07 版）

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