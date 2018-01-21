中国雕塑家吴为山当选法兰西艺术院通讯院士

本报巴黎1月20日电 （记者葛文博）记者1月20日从法兰西艺术院获悉：中国美术馆馆长、雕塑家吴为山近日当选法兰西艺术院通讯院士，成为继著名画家吴冠中之后第二位当选该院通讯院士的中国艺术家。
作为全球历史最悠久、最负盛名的法兰西学院的五大分院之一，法兰西艺术院始建于1803年，是法国艺术界的权威机构。通讯院士为终身制，由法兰西艺术院在全球杰出艺术家中严格遴选与推举，通过政令确认席位，所有席位定额，待院士去世后方可递补。据悉，吴为山此次当选经全体院士大会选举通过，并由法国外交部批准。
吴为山的雕塑作品受到法国艺术界的高度评价。法兰西艺术院院士、法国著名雕塑家安托万·蓬塞对本报记者表示，吴为山的作品造型独特，充满艺术想象力，富有情趣和格调。他的作品就像一本妙趣横生的书，让人百看不厌。
安托万·蓬塞表示，从吴冠中到吴为山，中国艺术家对法国乃至世界艺术的影响不可小觑。“我期待涌现出越来越多杰出的中国艺术家，对他们能给世界艺术带来何种惊喜与启发，我充满好奇。”
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