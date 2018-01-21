强烈敦促美方立即纠正错误

中国进则世界进 中国好则世界好 2017年中国经济稳中向好、好于预期，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强。 相比经济增速，中国更看重发展质量，追求“稳中求进”“稳中向好”。作为拉动世界经济增长的最大动力源，中国的“稳”“进”“好”，是世界之福。中国进则世界进，中国好则世界好。这一点在进出口贸易上体现充分。 【详细】