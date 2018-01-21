中国国际进口博览会在西班牙举行首场全球路演

本报马德里1月20日电 （记者王迪）中国国际进口博览会的首场全球路演1月19日在西班牙首都马德里举行。路演由中国国际进口博览局与西班牙企业组织联合会共同举办，来自西班牙外交部、外贸和投资促进局等部门及中西经贸机构、企业代表等上百人参会，为今年11月将在上海举办的首届中国国际进口博览会交流意向、沟通筹备情况。

西班牙是最早确认参加中国国际进口博览会的欧洲国家。西班牙企业组织联合会亚太委员会主席冈萨雷斯在致辞中表示，中国是世界第二大经济体，也是进口大国和消费大国，希望有意扩大对华出口的西班牙企业抓住机遇积极参展，进入潜力巨大的中国市场。

西班牙经济、工业和竞争力部官员莫奈表示，中国是西班牙在欧盟外最重要的经贸伙伴，中国国际进口博览会所涉及的行业与西出口产业契合度非常高。届时西班牙贸易国务秘书将率企业代表团参会。

中国驻西班牙大使吕凡表示，西班牙是中国的全面战略合作伙伴，也是携手共建“一带一路”的重要国家。希望中国国际进口博览会成为西政府和企业展示发展成就、开展国际贸易、开拓第三方市场的开放型合作平台。

《 人民日报 》（ 2018年01月21日 03 版）

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