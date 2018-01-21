庆祝中越建交68周年暨迎春节文艺招待会在河内举行

新华社河内1月20日电 （记者陶军、王迪）庆祝中越建交68周年暨迎春节文艺招待会20日在越南首都河内越中友谊宫举行。中国全国人大常委会副委员长陈竺，越共中央政治局委员、副总理兼外交部长范平明等各界代表嘉宾参加招待会，共庆建交、共迎春节。

招待会在象征两国友好的越中友谊宫举行，这是越中友谊宫去年年底落成以来举办的首场大型活动。中国驻越南大使洪小勇在招待会上致辞时说，经过68年的积淀，中越关系迈入新的发展阶段，面临提质升级的重要机遇。中方愿同越方一道，再接再厉，增进政治互信，巩固中越关系发展的政治基础；对接发展战略，夯实中越关系的经济基础；加强人文交往，筑牢中越关系发展的社会基础。

越南外交部副部长黎怀忠在致辞中表示，68年来，友好与合作始终是两国关系的主流。相信在双方的共同努力下，越中全面战略合作伙伴关系将不断巩固和深化，取得新的发展，满足两国和两国人民的共同愿望和利益，为本地区乃至世界的和平、合作与发展做出切实贡献。

当天的招待会内容丰富，形式多样。中共十九大图片展吸引众多来宾驻足观看；《习近平谈治国理政》图书展台前人头攒动，现场摆放的书籍被一抢而空，不断有人前来预订；由中国内蒙古艺术团和越南河内升龙歌舞团献上的文艺表演精彩纷呈，赢得阵阵掌声；抽奖互动气氛热烈，中华美食深受喜爱。

《 人民日报 》（ 2018年01月21日 03 版）

(责编：王吉全)