携手共建中拉命运共同体（大使随笔）

中拉同为发展中国家，处于相近的发展阶段，面临相同的发展任务，互为对方的发展机遇

中拉论坛第二届部长级会议正在智利首都圣地亚哥举行。这是论坛部长级会议首次在拉美国家举办，中国和拉美及加勒比各国外长或政府代表在此着重探讨如何加强“一带一路”倡议与拉美发展战略对接，共谋中拉关系新发展。

拉美是世界上最具发展潜力的地区之一，也是国际格局中一支日益上升的重要力量。近年来，中拉各领域关系快速发展，成果显著。2014年7月，中拉领导人宣布建立中拉论坛。2015年1月，论坛首届部长级会议在北京召开。在中拉双方共同努力下，论坛机制建设稳步推进，为全面加强中拉整体合作、推动中拉关系迈向更高水平注入强劲动力。

中拉政治互信不断提升。习近平主席4年内3次访拉，足迹遍布10个拉美和加勒比国家，在双多边场合同拉美和加勒比国家领导人会面。中拉在全球治理、重大国际和地区问题、打造中拉命运共同体、建设更加公正合理的国际秩序等方面形成广泛共识，在涉及彼此核心利益和重大关切的问题上相互支持。

中拉务实合作更加紧密。双方根据彼此现实需要，以产能合作为突破口，积极推进“1+3+6”务实合作，取得阶段性重要成果。2017年1至10月，中拉贸易额达2102.9亿美元，同比增长18.3%。贸易结构更加优化，农产品贸易成为新增长点。2016年中国向拉美地区直接投资达272.3亿美元，同比增长115.9%。

中拉人文交流深入人心。文化、教育、旅游、地方、媒体等领域合作蓬勃开展，“中拉文化交流年”掀起新一轮中拉文化相互欣赏和互学互鉴的热潮。中方对拉奖学金和人员培训、“未来之桥”中拉青年领导人千人培训计划等有序开展，中拉新闻交流中心正式成立。随着中国同拉美地区开通更多航线，中拉旅游合作和人民往来明显增加。

习近平主席在中拉论坛首届部长级会议开幕式上指出，中拉论坛未来发展应坚持平等相待的合作原则，坚持互利共赢的合作目标，坚持灵活务实的合作方式，坚持开放包容的合作精神。习主席的讲话为中拉论坛未来发展指明了前进方向，为中拉深入构建全面合作伙伴关系规划了战略思路，也为南南合作和构建新型国际关系明确了指导原则。

“志合者，不以山海为远。”中拉同为发展中国家，处于相近的发展阶段，面临相同的发展任务，互为对方的发展机遇。拉美和加勒比国家是“一带一路”建设不可或缺的重要参与方，中拉共建“一带一路”契合相互发展需要。期待会议取得圆满成功，为中拉携手推进命运共同体建设奠定坚实基础。

（作者为中国驻智利大使徐步）

《 人民日报 》（ 2018年01月21日 03 版）

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