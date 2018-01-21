政府停摆凸显美国体制之弊

美国民主与共和两党在“童年抵美者暂缓遣返”等问题上僵持不下是造成联邦政府“关门”的重要原因。图为1月16日，民众在国会大厦前抗议，支持移民群体。

本报记者 张朋辉摄

由于美国国会参议院未能通过联邦政府临时拨款法案，美国联邦政府非核心部门当地时间1月20日零时开始被迫“关门”。这是美联邦政府2013年10月以来再次“关门”。在美国总统特朗普执政周年之际，华盛顿以这种方式再次震惊世界。华盛顿精英政治圈分裂状态加剧、联邦政府治理能力下滑、华盛顿政治衰退再次引起广泛关注。

联邦政府机构“关门”每天损失约65亿美元

1月19日晚，美国国会参议院以50票赞成、49票反对，没有达到所需的60票门槛的结果，未能通过一项联邦政府临时拨款法案，联邦政府多数机构从1月20日零时起暂时关闭。

美国联邦2016—2017年度预算去年10月到期，两党未能就新财年预算达成一致，只同意提高债务上限3个月，之后国会多次通过临时拨款法案，维持联邦政府运营，1月19日就是短期预算案的最后一天。

共和党控制的美国国会众议院在18日通过了一个为期4周的临时拨款法案，以维持联邦政府继续运营至2月16日。但19日晚，这一法案没能在同样由共和党控制的参议院通过。此前，国会参议院民主党领袖舒默前往白宫同特朗普进行闭门会谈，根据舒默的说法，两人“讨论了主要议题，取得了一些进展，但仍有很多分歧”。20日凌晨，参议院决定在中午时分再次开会，以期让政府部门重新“开张”。

拨款再次成为美国两党政治角力的工具。这次民主党人反对临时拨款法案，甚至不惜让联邦政府机构部分“关门”，主要是希望将保护“童年抵美者暂缓遣返”计划的立法与政府拨款法案绑定投票，而共和党态度强硬，认为两者应分别谈判，特朗普更是在移民问题上不断放出“狠话”。

“童年抵美者暂缓遣返”计划由美国前总统奥巴马2012年签署实施，该法案规定，被父母带入美国的青少年非法移民可免于遣返并允许在美合法工作。去年9月，特朗普废止该计划，并要求国会6个月内制定出替代政策。国会共和党领导层为避免与党内在移民问题上态度强硬的议员发生对抗，对此问题拖而不决，导致最终用于党内协调的时间不够。

据统计，自1977年以来，联邦政府部门因预算问题部分关闭近20次，时间短则1天，长至数周。最近一次是在2013年10月1日至17日，约80万雇员被迫进入休假状态，130万雇员进入无薪工作状态，直到两党同意上调美国政府的债务上限，并通过新的拨款法案。

据美国媒体分析，此次联邦政府机构“关门”将对社会、经济造成广泛影响，每天损失约65亿美元。此外，“关门”导致美国宇航局暂停部分项目，华盛顿特区部分公共服务暂停，尤其是近期流感在美国本土首次全部达到“广泛传播”级别，已致30名儿童死亡，“关门”必将导致美国疾病控制和预防中心应对流感的能力大打折扣。

美国国防部长马蒂斯在一封邮件中表示，美军将继续维持在世界各地的日常运作，现役部队要坚守岗位，将政府停摆对战备的消极影响降到最低。

不是“特朗普关张”，不是“舒默关张”，是“美国关张”

出现政府“关门”这样的闹剧在很多分析人士看来是必然结局。美国民主与共和两党在移民、医保、环保等问题上接连斗法，攻讦不断，华盛顿政治空气剑拔弩张。加上被其他议题频繁绑定，拨款法案承压越来越大，联邦政府多次处于“关门”边缘。美国媒体似乎也做好了准备，早早开始为联邦政府“关门”倒计时。

问题是，联邦政府“关门”，谁之过？

两党都把责任归咎于对方。特朗普称这次联邦政府“关门”是“舒默关张”，认为参议院民主党领袖舒默应负主要责任。也有共和党人认为，“童年抵美者暂缓遣返”计划并非紧急议题，国会还有时间再次进行讨论，民主党人是故意造成联邦政府“关门”。

舒默则反唇相讥，称这次“关门”是“特朗普关张”，认为白宫应为之负责。民主党参议员杰夫·默克利在接受媒体采访时说，现在国会两院占多数的是共和党，总统是共和党，所以出现联邦政府“关门”，错在共和党。

还有舆论认为，特朗普作为总统和共和党的领袖没有发挥领导作用，在谈判的关键时刻也没有发表全国电视讲话或全力争取民主党支持，甚至在党内也没赢得共识，反映出以特朗普为首的非建制派和共和党主流派之间的裂痕仍难弥合。

美国有线电视新闻网评论员称，这次“关门”涉及的“童年抵美者暂缓遣返”计划，在过去一年里有大把的时间去解决，但国会一直没有实际行动。“关门”是美国两党制制度失效的表现，特朗普执政下的华盛顿政治圈两极分化加剧，党间妥协、寻找共识越来越成为奢望。

这是在一个政党同时控制白宫并在国会参众两院中占多数的情况下发生的“关门”。美国媒体分析认为，按理获得维持联邦政府运营所需的多数票并非难事。然而，两党不仅没有达成一致，在各自党内也没有协调好立场，以至于在参议院最后一轮投票中，有4位民主党议员投了赞成票，5位共和党议员投了反对票。有媒体评论称，这不是“特朗普关张”，不是“舒默关张”，是“美国关张”。

1月20日恰好是特朗普执政一周年。据报道，特朗普原本计划前往海湖庄园举行庆祝活动，之后不得不取消，留在华盛顿协助解决政府“关门”问题。在民主党提出的替代方案中，将政府拨款延期至本月29日，即特朗普进行首次国情咨文的前一天，以此给特朗普施压，两党恶斗之凶可见一斑。

美国近年来政治僵局频出，现在又出现政府“关门”闹剧。美国乔治·梅森大学媒体与公共事务中心主任塞缪尔·利希特尔认为，国会戾气上升，府院关系紧张达到前所未有的程度，这同美国政治极化、联邦层面治理能力下滑有密切关联。如果这些得不到改变，政府“关门”窘境还将再次出现。

（本报华盛顿1月20日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月21日 03 版）

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