美警方公布拉斯维加斯枪击案初步调查报告

新华社洛杉矶１月１９日电（记者黄恒）美国警方１９日公布了去年１０月１日拉斯维加斯曼德勒海湾酒店枪击案初步调查报告。报告披露了诸多此前不为人所知的案情细节，但没有说明凶手斯蒂芬·帕多克的作案动机。

这份报告长达８１页，以图文形式总体描述了整个枪击事件的过程、帕多克入住酒店后至行凶期间的活动情况、帕多克为策划袭击所收集的信息及其个人生活状况简介等。

报告显示：帕多克靠赌博和房地产经纪为生，喜爱豪赌，但在作案前还掉了所有赌债；他曾多次向亲友抱怨自己“生病、感觉疼痛和疲惫”；心理医生认为他行为表现“情绪化”，有点“怪异”；他拒绝服用抗抑郁药物，但接受了医生开出的减少焦虑的处方；在２０１６年１０月至２０１７年９月间，帕多克共购买了５５支枪。

从报告中看，帕多克一人制造了这起美国现代史上死伤最惨重的枪击事件。

报告披露，帕多克自杀身亡后在酒店房间内遗留了４部手提电脑和３部手机，调查人员从中获取了大量证据。此外，为调查此案，警方跟踪分析了大量线报及监控录像等。

警方在当天举行的新闻发布会上说，发布这份初步调查报告并不符合惯例，这么做是为了回应公众对这一案件的关切，但“这份报告不会对所有疑问给出答案”。

２０１７年１０月１日晚间，帕多克从拉斯维加斯曼德勒海湾酒店３２层房间向楼下参加露天音乐节的人群持续扫射。１９日报告最终认定，５８人在这起枪击事件中死亡，其中３１人当场被打死，总共８５１人受伤，其中４２２人直接受枪伤，参加音乐会的约２．２万人全部为受害者。

案发以来，由于疑点重重，涉及这一案件的各种“阴谋论”在美国层出不穷，包括帕多克是否为一人作案、他作案是否有政治动机等。就在１８日，美国一名国会议员还在电视节目中暗示，他掌握了帕多克与恐怖组织有关联的证据，但当场遭到质疑。

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