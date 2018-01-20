外交部回应美军舰进入黄岩岛海域 称将采取必要措施 

人民网北京1月20日电 （记者 王欲然）外交部发言人陆慷20日就美国导弹驱逐舰进入黄岩岛12海里范围答记者问时表示，美方军舰有关行为损害中国的主权和安全利益，对中方在有关海域开展正常公务活动的船只和人员安全造成严重威胁，违背国际关系基本准则。中方对此表示强烈不满，将采取必要措施，坚定维护中国主权。

他说，中国对黄岩岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。中方一向尊重和维护各国依据国际法在南海享有的航行和飞越自由，但坚决反对任何国家以航行和飞越自由为名，损害中国的主权和安全利益。我们强烈敦促美方立即纠正错误，停止此类挑衅行为，以免损害中美关系和地区和平稳定。

全文如下：

问：据了解，1月17日晚，美国“霍珀”号导弹驱逐舰从黄岩岛西南侧进入该岛12海里范围。中方对此有何评论？

答：1月17日晚，美国“霍珀”号导弹驱逐舰未经中国政府允许，擅自进入中国黄岩岛12海里内海域。中国海军依法对美舰进行了识别查证，予以警告驱离。美方军舰有关行为损害中国的主权和安全利益，对中方在有关海域开展正常公务活动的船只和人员安全造成严重威胁，违背国际关系基本准则。中方对此表示强烈不满，将采取必要措施，坚定维护中国主权。

中国对黄岩岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。中方一向尊重和维护各国依据国际法在南海享有的航行和飞越自由，但坚决反对任何国家以航行和飞越自由为名，损害中国的主权和安全利益。我们强烈敦促美方立即纠正错误，停止此类挑衅行为，以免损害中美关系和地区和平稳定。

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