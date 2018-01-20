以合作共赢精神促进阿富汗融入地区经济发展

人民网联合国1月19日电 （记者李秉新）联合国安理会19日举行阿富汗问题部长级公开会议。安理会本月轮值主席国哈萨克斯坦外长阿布德拉赫曼诺夫主持会议。

联合国秘书长古特雷斯出席会议并指出，中亚国家和阿富汗在地理上和历史上十分接近，为互利合作项目、贸易和交流增加了巨大的潜力，双方要想发挥其全部潜力，就必须加强区域伙伴关系。近几十年来，该地区在可持续发展方面取得重大进展，但有关地区国家不可能单独发挥其全部潜力。联合国愿意协助促进该地区在各方面各领域加强合作。

安理会确认没有解决阿富汗问题的单纯军事办法，而必须通过一个由阿富汗人主导和自主掌控的包容性和平进程，以实现长期繁荣和稳定。阿富汗必须继续在选举改革方面取得进展，在2018 年和2019年举行公平公正的议会选举和总统选举。

中国常驻联合国代表团临时代办吴海涛大使发言说，阿富汗的和平与稳定关乎阿富汗人民切身利益和长远福祉，也攸关地区安全、稳定、发展与繁荣。中方支持从区域角度探讨解决之道，综合施策，推动实现阿富汗与中亚地区的持久和平与共同发展。中方赞赏阿富汗政府为维护国家稳定、促进民族和解、推进经济发展所作努力，重视阿富汗邻国和包括中亚在内的有关地区国家在阿富汗问题上发挥的重要作用。同时也应看到，阿富汗在政治、安全和经济等领域仍面临诸多挑战，国际社会应继续提供坚定支持。

第一，应继续坚持通过政治对话与和解推动阿富汗问题的解决。阿富汗各方应加强团结，国际社会应继续推动实现“阿人主导、阿人所有”的广泛包容性政治和解，推动阿富汗有关方面尽快开启和谈。

第二，保持和平稳定是阿富汗国家重建和发展的基础。国际社会应继续支持阿富汗国家安全部队能力建设，增强阿富汗自主防卫能力，共同有效应对恐怖主义、跨国犯罪及毒品走私等威胁，支持上海合作组织等在区域反恐工作中发挥重要作用。

第三，融入地区经济发展是实现阿富汗和平与重建的最终出路。阿富汗的发展离不开地区国家的支持与帮助，整个地区的繁荣也离不开阿富汗的经济建设。中方希望相关国家加强合作，共同致力于地区和平与繁荣。根据安理会和联大有关决议，各方应以合作共赢精神构建人类命运共同体，通过“一带一路”倡议和其他地区经济贸易合作，促进阿富汗和中亚地区经济发展及区域合作。

吴海涛表示，中国是阿富汗的友好邻国，一直在为推进阿富汗的和平与发展发挥建设性作用。2017年12月26日，王毅外长在北京主持召开首次中国-阿富汗-巴基斯坦三方外长对话。此次对话致力于实现以下目标:一是帮助阿富汗和巴基斯坦改善和发展关系；二是支持阿富汗和平重建与和解进程；三是加强三方安全合作，共同打击恐怖主义；四是促进“一带一路”国际合作，探讨三方互联互通和经济融合的有效途径。三方外长同意以“政治互信与和解”、“发展合作与联通”、“安全合作与反恐”为三大主题，共同努力推进三方合作，并在医疗卫生、人力资源、农业等民生领域达成一系列重要共识。中方愿同国际社会一道，继续为推动阿富汗和中亚地区的和平、稳定与发展做出不懈努力。

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