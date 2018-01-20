美国联邦政府正式"关门"！社会经济损失每天约65亿美元

人民网华盛顿1月19日电 （记者 张朋辉）19日晚，国会参议院未能通过临时拨款法案，联邦政府部门从1月20日零时起正式关门。参议院通过类似法案需要60票，而目前共和党只占51席。

美国联邦2016-2017年度预算去年10月到期，两党未能就新财年预算达成一致，只同意提高债务上限3个月，之后去年12月国会两次通过短期预算案，1月19日就是短期预算案的最后一天。

根据美国的法律，政府预算案必须由众议院发起，参众两院批准，并交总统签署。如国会未能批准预算案，联邦政府将关闭部分机构。

“拨款”再次成为两党政治角力的工具。这次民主党人反对临时拨款法案，甚至不惜联邦政府机构部分关门，主要是想迫使白宫和共和党人在“童年抵美者暂缓遣返”（DACA）、儿童医疗保健项目等问题上作出让步。而共和党人在这些问题上态度强硬，美国总统特朗普更是在移民问题上不断放出“狠话”。

联邦政府关门，两党都把责任归咎于对方。美国总统特朗普称这次联邦政府关门是“舒默关张”，认为参议院民主党领袖查克·舒默应该负主要责任。也有共和党人认为，“童年抵美者暂缓遣返”并非紧急议题，国会还有时间再次进行讨论，民主党人是“故意”造成联邦政府关门的局面。

民主党参议员杰夫·默克利在接受媒体采访时说，民主党人不想出现联邦政府关门的情况，但是现在国会两院占多数的是共和党人，总统也是共和党人，掌权的是共和党，出现联邦政府关门的错在共和党。

美国媒体分析，国会众议员照顾自己选区的利益，容易接受妥协。而国会参议员倾向于从更加宽广的角度思考问题，民主党的核心选民不能接受在移民问题上让步，民主党籍参议员宁愿政府关门，也不愿妥协。

还有舆论认为美国总统特朗普应该为联邦政府关门负责，因为他作为总统和共和党的领袖没有发挥“领导作用”，在谈判的关键时刻也没有发表全国电视讲话或者权利争取民主党支持。

美国有线电视新闻网评论员称，这次联邦政府关门涉及的具体议题“童年抵美者暂缓遣返”在过去一年都有大把的时间去解决，但是国会都没有实质行动。这次联邦政府关门不是关乎移民，也不是什么其他问题，而是两党制制度的失效。

美国联邦政府机构因预算问题被迫关门曾出现多次。据统计，自1977年以来，联邦政府部门部分关闭10次以上，时间短至1天，长至数周。最近一次是在2013年10月，当时除了国家安全等基本职能，其余机构进入关门，约80万雇员被迫进入休假状态，130万雇员进入无薪工作状态。

根据美国有线电视新闻网估计，一旦联邦政府机构关闭，联邦雇员将被迫休假，除了国家安全所必须的，诸多服务将停摆。据美国媒体分析，联邦政府机构关门将对社会、经济造成广泛影响，每天损失约65亿美元。比如，美国疾控中心应对流感的能力将打折扣，护照申请时间延长，19个国家博物馆关闭，美国宇航局暂停部分项目，华盛顿特区公共服务停摆等。

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